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Александр Гудков, Никита Кукушкин и Алёна Свиридова в новом клипе группы Cream Soda

3 августа
2021 год

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3 августа 2021
На днях вышел новый клип группы Cream Soda «Розовый фламинго» – ремейк одноименного хита 90-х певицы Алёны Свиридовой. Сценарий для ролика придумал бессменный Александр Гудков в соавторстве с Вадимом Селезнёвым и Григорием Шатохиным. Всего за сутки клип посмотрело 700 тысяч человек, а сейчас у ролика больше 1,5 миллионов просмотров и около 6 тысяч комментариев.

Александр Гудков, Никита Кукушкин и Алёна Свиридова в новом клипе группы Cream Soda


Клип снят в эстетике русского дворянства – с охотой, русскими борзыми и пасторальным пейзажем на фоне. По сюжету Никита Кукушкин в роли розового фламинго убегает от шоумена Александра Гудкова и певицы Алёны Свиридовой, но случайно натыкается на видеоблогера Евгения Понасенкова, который сдаёт его погоне. В клипе можно увидеть не только смешение исторических эпох, но и переосмысление сквозного для них персонажа – свободного и ни на кого не похожего одиночку.

«По сюжету клипа Розовый фламинго — изгой. Никита Кукушкин, сыгравший главную роль, олицетворяет этот образ свободы — он отличается от большинства: одержим охотой на себя самого, вовлекая в эту странную игру и других персонажей истории. Его философия проста: быть непонятным — не страшно. Страшно держать себя настоящего в самодельной клетке под чугунным замком — мы все когда‑то прошли через это, потому смысл песни и сюжет клипа особенно близки нам», – рассказала группа Cream Soda в интервью «Афише Daily».

Александр Гудков, Никита Кукушкин и Алёна Свиридова в новом клипе группы Cream Soda


Актриса клипа и исполнительница хита Алёна Свиридова призналась, что не сразу поверила в успех ремейка: ей уже не раз предлагали перепеть песню «Розовый фламинго», но современные аранжировки каждый раз проигрывали старой версии. Однако в интервью «РБК» Свиридова призналась, что «такую дичь» как в клипе группы Cream Soda ей еще никто не предлагал.  

«Когда мне прислали сценарий, он показался таким бредовым. Это была дичь, но крутая. Я вообще очень такое люблю, но реализовать дичь мне не удавалось. Почему-то все люди, которые со мной работали, эту дичь во мне не видели и обрубали всё. А тут господь услышал мои молитвы», – поделилась Свиридова.

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Александр Гудков, Никита Кукушкин и Алёна Свиридова в новом клипе группы Cream Soda фотографии
Александр Гудков, Никита Кукушкин и Алёна Свиридова в новом клипе группы Cream Soda фотографии
Александр Гудков, Никита Кукушкин и Алёна Свиридова в новом клипе группы Cream Soda фотографии
Александр Гудков, Никита Кукушкин и Алёна Свиридова в новом клипе группы Cream Soda фотографии
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