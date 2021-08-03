Милош Бикович ответил на обвинения, поступившие от бывшей девушки

Актёр Милош Бикович
, известный по главной роли в фильме «Холоп»
, в ответ на обвинение в эгоизме
, недавно поступившее от его экс-подруги Арины Волошиной
, сделал публичное заявление в Инстаграме
. Актёр признался, что никогда не жалел об отношениях с бывшими девушками, а критику со стороны Арины рассматривает как попытку привлечь к себе внимание.
«Я никогда не считал, что моё время в отношениях было потрачено зря и всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду»,
– написал Милош в посте.
Актёр отметил, что медийное пространство давно превратилось в инструмент для достижения личных целей, поэтому каждый использует его по-своему: «Кто-то делится своей личной жизнью, а иногда и «грязным бельем», кто-то делится своими профессиональными достижениями, таким образом личность становится популярной и «интересной» для публики. Это вопрос личного выбора, но также и личного вкуса»
. Видимо, под этими словами скрывается ответное обвинение в адрес бывшей девушки в том, что её слова – клевета, ради популярности и интереса со стороны публики. Кто прав, а кто виноват, покажет время.
обсуждение >>