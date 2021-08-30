Елена Проклова поддержала Ольгу Бузову

Елена Проклова
встала на защиту 35-летней Ольги Бузовой
. В интервью изданию «Комсомольская правда
» актриса объяснила, почему не стоит осуждать телеведущую.
Дебют Ольги не раскритиковал только ленивый
. Проклова, сама недавно ставшая объектом обсуждений
, более 20 лет служила во МХАТе, однако она не считает, что Бузова заслуживает такой резкой критики.
«Моя первая реакция на появление Бузовой на сцене Художественного театра: о, это странно! Я очень хорошо знаю тот прежний ефремовский МХАТ, где ценился в первую очередь профессионализм. С этой точки зрения, Бузова и МХАТ — это нонсенс. Но мир сильно изменился. То, что вчера было неприемлемо, сегодня – нормально».
Она подчеркнула, что не понимает те ценности, которые важны для молодежи. При этом актриса не собирается осуждать телеведущую.
«А вдруг Ольга очень талантливый человек? Мы все спешим кого-то осудить, дать оценку, не разобравшись. Придите на спектакль — посмотрите и после этого делайте выводы: да, ёлки-палки, она талантливая девчонка... Или наоборот!»
Проклова призналась, что готова выйти на одну сцену с Ольгой, потому что не боится экспериментов. Елена Проклова уверяет, что гордится Бузовой и её удивительной способностью оставаться популярной.
«В современном сложном мире этой молодой женщине удалось занять такое место, о котором многие мечтают. Это талант. Вместо того, чтобы возмущаться: ах, она столько-то получает за спектакль, научитесь сами столько зарабатывать! Иначе это зависть».
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