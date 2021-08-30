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Елена Проклова поддержала Ольгу Бузову

30 августа
2021 год

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30 августа 2021
Елена Проклова встала на защиту 35-летней Ольги Бузовой. В интервью изданию «Комсомольская правда» актриса объяснила, почему не стоит осуждать телеведущую.

Елена Проклова поддержала Ольгу Бузову

Дебют Ольги не раскритиковал только ленивый. Проклова, сама недавно ставшая объектом обсуждений, более 20 лет служила во МХАТе, однако она не считает, что Бузова заслуживает такой резкой критики.

«Моя первая реакция на появление Бузовой на сцене Художественного театра: о, это странно! Я очень хорошо знаю тот прежний ефремовский МХАТ, где ценился в первую очередь профессионализм. С этой точки зрения, Бузова и МХАТ — это нонсенс. Но мир сильно изменился. То, что вчера было неприемлемо, сегодня – нормально».

Она подчеркнула, что не понимает те ценности, которые важны для молодежи. При этом актриса не собирается осуждать телеведущую.

«А вдруг Ольга очень талантливый человек? Мы все спешим кого-то осудить, дать оценку, не разобравшись. Придите на спектакль — посмотрите и после этого делайте выводы: да, ёлки-палки, она талантливая девчонка... Или наоборот!»

Проклова призналась, что готова выйти на одну сцену с Ольгой, потому что не боится экспериментов. Елена Проклова уверяет, что гордится Бузовой и её удивительной способностью оставаться популярной.

«В современном сложном мире этой молодой женщине удалось занять такое место, о котором многие мечтают. Это талант. Вместо того, чтобы возмущаться: ах, она столько-то получает за спектакль, научитесь сами столько зарабатывать! Иначе это зависть».
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