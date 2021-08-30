Марина Яковлева рассказала о вакцинации

Марина Яковлева
дала комментарий изданию «7 Дней
». Актриса рассказала, что сделала прививку, чтобы не бояться осложнений при заражении коронавирусом.
Актриса призналась, что изначально не планировала вакцинироваться. Однако после событий, случившихся с Борисом Грачевским
, её обуял страх, и она немедленно решила привиться.
«Я, как многие наши люди, далеко не сразу решила привиться. Ведь всегда думаешь, что именно тебя болезнь не коснется, беда пройдет мимо. Отношение к вакцинации изменила смерть моего дорогого друга Бориса Грачевского. Мы знали друг друга много лет, я снималась у него в «Ералаше», наши дачи располагаются неподалеку. Борис Юрьевич всегда был такой оптимист, строил планы на будущее. И вот 14 января я поехала в «Останкино» на съемки программы Первого канала, посвященной его памяти... В студии между включениями камер все с тревогой спрашивали друг друга: «А ты переболел?», «А ты привилась?». Очень сильно чувствовался этот повсеместный страх. Один актёр признался, что сам не привился и перенес тяжелый ковид — еле выкарабкался, а его жена не заболела, потому что вакцинировалась. И в конце как-то очень убедительно сказал мне: «Привейся!» Все это начало менять мое мнение. На следущий день я уехала из Москвы на съемки продолжения сериала «Старушки в бегах». А там думала: «Только бы не заболеть». Да каждый на площадке боялся, ведь если кому-то поставят диагноз «ковид», это парализует работу всей съемочной группы. И, вернувшись в Москву, я пошла и сделала прививку. Просто чтобы не бояться!»
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