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Марина Яковлева рассказала о вакцинации

30 августа
2021 год

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30 августа 2021
Марина Яковлева дала комментарий изданию «7 Дней». Актриса рассказала, что сделала прививку, чтобы не бояться осложнений при заражении коронавирусом.

Марина Яковлева рассказала о вакцинации

Актриса призналась, что изначально не планировала вакцинироваться. Однако после событий, случившихся с Борисом Грачевским, её обуял страх, и она немедленно решила привиться.

«Я, как многие наши люди, далеко не сразу решила привиться. Ведь всегда думаешь, что именно тебя болезнь не коснется, беда пройдет мимо. Отношение к вакцинации изменила смерть моего дорогого друга Бориса Грачевского. Мы знали друг друга много лет, я снималась у него в «Ералаше», наши дачи располагаются неподалеку. Борис Юрьевич всегда был такой оптимист, строил планы на будущее. И вот 14 января я поехала в «Останкино» на съемки программы Первого канала, посвященной его памяти... В студии между включениями камер все с тревогой спрашивали друг друга: «А ты переболел?», «А ты привилась?». Очень сильно чувствовался этот повсеместный страх. Один актёр признался, что сам не привился и перенес тяжелый ковид — еле выкарабкался, а его жена не заболела, потому что вакцинировалась. И в конце как-то очень убедительно сказал мне: «Привейся!» Все это начало менять мое мнение. На следущий день я уехала из Москвы на съемки продолжения сериала «Старушки в бегах». А там думала: «Только бы не заболеть». Да каждый на площадке боялся, ведь если кому-то поставят диагноз «ковид», это парализует работу всей съемочной группы. И, вернувшись в Москву, я пошла и сделала прививку. Просто чтобы не бояться!»
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