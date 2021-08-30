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«Мы должны снимать не менее 300 фильмов в год»: Карен Шахназаров о том, как российскому кинематографу стать сильнее

30 августа
2021 год

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30 августа 2021
В минувшую пятницу звёзды отечественного кинематографа и все сочувствующие отметили профессиональный праздник – День российского кино. По этому случаю режиссёр и сценарист Карен Шахназаров дал интервью изданию ФАН, где сравнил советский кинематограф с современным российским.

«Мы должны снимать не менее 300 фильмов в год»: Карен Шахназаров о том, как российскому кинематографу стать сильнее

По словам режиссёра, советское кино, несомненно, лучше российского с точки зрения художественной и актёрской школы. Но по качеству современные фильмы совсем не отстают.

«Знаете, если мы сегодня вспоминаем советское кино, то судим, в первую очередь, по ста пятидесяти, скажем, лучшим фильмам. Будем честными — в советское время тоже полно выходило очень слабых картин», — заявил Шахназаров.

Он отметил, что промахи случались и у мэтров советского кино, таких как Леонид Гайдай или Эльдар Рязанов.

«Поэтому тут тоже не надо идеализировать. Но, с другой стороны, все же я считаю, что, с точки зрения художественных идей, советское кино сильнее российского. Его и производили тогда гораздо больше, кстати — где-то около трехсот картин в год».

Режиссер считает, что для повышения качества России нужно производить больше кинокартин.

«Если в целом, то, думаю, оно достаточно слабое. В том смысле, что Россия производит всего по 100 картин в год. Это, в общем-то, для такой страны, как наша, очень мало. Поэтому его даже нельзя в полной степени назвать сегодня кинематографом, на мой взгляд. Нет, хорошие и интересные фильмы-то есть, но я имею в виду всю индустрию — это все-таки масштаб совсем другой. Мне кажется, надо ставить задачу резко увеличивать количество картин, потому что Россия должна… Вот, смотрите, Франция ежегодно производит до 400 фильмов. Мы должны снимать точно не менее трехсот фильмов для того, чтобы считаться серьезным кинематографом», — сказал Шахназаров.

Что касается сериалов, в этом плане, по мнению режиссера, у России всё хорошо. На ТВ выходит много отечественных сериалов, среди которых можно встретить большое количество неплохих работ. Это связано с тем, что сериалы финансируются за счёт каналов и онлайн-платформ, которые конкурируют друг с другом.

«Все они соперничают друг с другом. У них есть конкуренция, есть заинтересованность, есть ориентирование на рынок. Вы же видите сами, сколько у нас стали производить сериалов. Я хорошо помню то время, когда в России по телевидению шли только латинские сериалы. А сейчас вы вообще не увидите в программе каналов иностранные сериалы».

В свою очередь кино по большей части существует за счёт государства. Это, по мнению Шахназарова, совершенно неправильно. Кинематограф должен быть ориентирован на рынок.
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«Мы должны снимать не менее 300 фильмов в год»: Карен Шахназаров о том, как российскому кинематографу стать сильнее фотографии
«Мы должны снимать не менее 300 фильмов в год»: Карен Шахназаров о том, как российскому кинематографу стать сильнее фотографии
«Мы должны снимать не менее 300 фильмов в год»: Карен Шахназаров о том, как российскому кинематографу стать сильнее фотографии
«Мы должны снимать не менее 300 фильмов в год»: Карен Шахназаров о том, как российскому кинематографу стать сильнее фотографии
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