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Майкл Кейн рассказал, как чуть не лишился зрения

30 августа
2021 год

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30 августа 2021
88-летний британский актер Майкл Кейн рассказал изданию «The Mirror», что потратил восемь лет своей жизни, чтобы научиться не моргать.

Майкл Кейн рассказал, как чуть не лишился зрения

Кейн пояснил, что делал это ради оттачивания безупречной актерской игры, когда был молод. Его родственники думали, что Майкл начал сходить с ума, когда ему удалось впервые не моргать больше суток. Идею научиться этому он взял в учебнике.

«В пособии для актеров «Научись играть» был совет, который я не мог выкинуть из головы — «Не моргай. Ты никогда не должен моргать». Восемь лет я пытался научится этому, а люди думали, что я сошел с ума. Если вы не моргаете, вы знаете, что сможете загипнотизировать аудиторию. Причем, это не столько не моргать, сколько просто быть неподвижным. В неподвижности есть своя экономика и своя сила».

По словам актёра, люди испытывали невероятный страх, когда разговаривали с ним. В сообществе коллег его прозвали «Змеиный глаз». Позже ему начал подражать и сам Энтони Хопкинс, во время работы над «Молчанием ягнят».

Офтальмолог Вячеслав Куренков прокомментировал такое решение актёра. Он заявил, что это невероятно вредно для организма и Кейну просто чудом удалось не ослепнуть.

«То, что он сделал — это абсолютный бред. Это невероятно вредно для организма и точно не нужно ни одному здравомыслящему человеку. Нет такой роли, ради которой актеру пришлось бы идти на такие жертвы. Мы моргаем не просто так. На поверхности глаза находится целая система, которая снабжает нас специальным веществом — слезной пленкой. Без неё человек может ослепнуть. У них развивается синдром сухих глаз. Тогда жизнь человека превращается в настоящий ад. Сухой глаз не может нормально функционировать, а на этом фоне развиваются другие глазные заболевания. Он не потерял зрение только чудом».
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Майкл Кейн рассказал, как чуть не лишился зрения фотографии
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