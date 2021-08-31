«У меня не было поддержки»: Риз Уизерспун о трудностях материнства

45-летняя Риз Уизерспун
воспитывает троих детей. Впервые актриса стала мамой в 23 года и теперь советует молодым девушкам не торопиться с замужеством. О трудностях первых месяцев материнства Риз рассказала в выпуске подкаста Dax Shepard Armchair Expert
с Кристен Белл
и Моникой Падман
.
Со своим первым мужем Райаном Филиппом
Риз познакомилась на съёмках фильма «Жестокие игры»
и в 1999 году вышла за него замуж. Ава Элизабет Филипп
родилась через три месяца после свадьбы, а в 2003 году у пары родился сын Дикон
.
«Мне было 23, когда я вышла замуж. А в 27 у меня уже было двое детей. Думаю, что перед тем как вступать в брак, нужно сначала узнать себя получше. А это происходит не раньше 25-ти»
, — делится опытом актриса.
«У меня не было большой поддержки, когда я родила первого ребенка. И я очень быстро поняла, что теперь это только моя ответственность. Я пыталась в течение пяти месяцев заниматься только Авой, просто не спала, и я впала в бред. У меня были накопления, и мне не нужно было совмещать материнство с работой, так что мне повезло. Но даже с учетом этого приходилось очень трудно. Воспитание ребенка — это работа не для одного и даже не для двоих»
, – рассказывает Риз. В 2007 году супруги расстались, а в 2012 году Уизерспун родила сына Теннесси Джеймса
от брака с агентом Джимом Тотом
.
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