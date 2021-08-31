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Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу

31 августа
2021 год

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31 августа 2021
В субботу, 4 сентября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера главного шоу этой осени – отечественной версии мирового хита «Фактор страха». В каждом выпуске популярным певцам, актёрам, ведущим, блогерам, спортсменам и лицам НТВ предстоит взглянуть в глаза своим страхам и выполнить ряд сложных испытаний, связанных с огнём, водой, высотой и различными зоофобиями. Победитель проекта забирает главный приз – 250 тысяч рублей. Их можно оставить себе или отдать на благотворительность.

Денису Никифорову досталось испытание с саранчой: задача актёра – съесть зефирку, на которой сидит насекомое. Испытания с животными – отдельный риск, пускай даже если это мыши, гусеницы, кузнечики, саранча или тараканы. Всех насекомых и животных приходилось заказывать заранее, некоторых приходилось выращивать. Например, конкурс, в котором должны были участвовать специфические мухи, в итоге заменили, потому что к моменту съёмок они просто не вылупились. Но саранча для испытания Дениса успела оказаться на маршмеллоу в нужный срок.

Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу

Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу

Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу

Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу

Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу
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Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу фотографии
Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу фотографии
Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу фотографии
Зефир со вкусом саранчи: Денис Никифоров прошёл испытание в экстремальном шоу фотографии
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