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Наказать, обесценить, ранить: Семён Трескунов о травмированном поколении подростков

31 августа
2021 год

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31 августа 2021
21-летнего Семёна Трескунов можно назвать рупором своего поколения. Актёр в 18 лет съехал от родителей, долгое время не общался с родной матерью, употреблял наркотики. Он не боится публично заявлять о своих проблемах и делиться размышлениями о том, как сложности в отношениях с родителями отразились на его характере. В новом выпуске YouTube-шоу на канале «Юзефович» Семён рассказал о травмах своего поколения и о том, откуда они берутся.

Наказать, обесценить, ранить: Семён Трескунов о травмированном поколении подростков


Говорить о личностных травмах стало нормой, но слишком пристальное внимание к внутренним проблемам порой восходит до абсолюта: они становятся прикрытием и оправданием поступков, за которые «жертва» не хочет нести ответственность. В интервью Семён размышляет: откуда берутся травмы у 20-летних и что это – манипуляция или тонкая душевная организация?

«Мне кажется, любой концепцией при желании можно манипулировать. И концепцией травмы – тоже. Есть люди, которые таким способом выписывают себе индульгенцию и чувствуют себя спокойными. Наше поколение чуть пристальнее к этому относится, потому что главное, с чем расстаётся человек в процессе взросления, – это с невинностью, но не в сексуальном плане. Когда ты маленький, ты – часть этого мира, ты совершенен, все твои чувства совершенны и всё, что ты переживаешь, – тоже совершенно. В тот момент, когда ты обнаруживаешь несовершенство мира, ты расстаешься с этой невинностью. И если ты не можешь процесс этого расставания себе корректно объяснить, то это глубоко тебя травмирует».

Наказать, обесценить, ранить: Семён Трескунов о травмированном поколении подростков


Семён поделился личной историей того, как неосознанные детские травмы оказались причиной его наркотической зависимости в подростковом возрасте.

«После развода родителей моя мать долго не занималась моим воспитанием. Когда я узнал, что есть некая женщина, которая является моей мамой, и она не проявляет ко мне интерес – меня это сильно ранило. Вплоть до момента, пока я не бросил наркотики, эта сквозная обида на окружающий мир была в каждом моём поступке: как я выстраивал коммуникацию с людьми, как формировал свои убеждения. Только ситуация с зависимостью, когда я обнаружил несовершенство мира в себе, в первую очередь, вылечила меня от этой травмы».

Наказать, обесценить, ранить: Семён Трескунов о травмированном поколении подростков


Актёр отметил, что родители «советской закалки» часто обесценивают эмоции и поступки ребёнка, относятся к нему как к собственности. Такое воспитание ведёт к непроработанным травмам, которые впоследствии снижают качество жизни и заставляют чувствовать человека несчастным.

«Существуют такие области мироощущения, которые очень трудно объяснить словами, они касаются эмоциональной природы. Родители советской закалки с самого раннего детства дегуманизируют эти проявления, стараются их обесценить, запрятать их. Но если со мной обходятся так жестко, значит, я заслужил? Значит, я плохой? Значит, я заслужил боль? Эйджизм, попытка объективировать ребёнка, сделать его и его чувства своей собственностью – всё это ранит ребёнка. Если родителю не нравится, как ребёнок себя ведёт или чувствует, то его наказывают. Потому что он собственность, и им распоряжаются. Чем он будет заниматься, как будет себя вести. Конечно, это ранит сердце ребёнка».
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Наказать, обесценить, ранить: Семён Трескунов о травмированном поколении подростков фотографии
Наказать, обесценить, ранить: Семён Трескунов о травмированном поколении подростков фотографии
Наказать, обесценить, ранить: Семён Трескунов о травмированном поколении подростков фотографии
Наказать, обесценить, ранить: Семён Трескунов о травмированном поколении подростков фотографии
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