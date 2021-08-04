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МХАТ им. Горько продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой

4 августа
2021 год

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4 августа 2021
В пресс-службе МХАТ им. Горького подтвердили информацию о том, что сотрудничество с Ольгой Бузовой будет продолжено. Об этом изданию «КП» сообщила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

«Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру», – заявила Виктория.

МХАТ им. Горько продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой


Однако о бойкоте, якобы объявленном актёрами театра из-за участия в спектакле Бузовой, представители МХАТ им. Горького не слышали: «Нам об этом бойкоте ничего неизвестно. Театр и артисты сейчас в отпуске. Сбор труппы у нас назначен на 31 августа. Что за неуловимый Джо объявил этот бойкот, кому, когда и как – у нас такой информации нет. Было бы логично со стороны СМИ указывать имя артиста, а также информацию о том, когда последний раз он выходил на сцену МХАТ и в какой театр неизвестный артист собирается переходить».

Также пресс-секретарь отметила, что спектакль «Чудесный грузин» обязательно войдет в репертуар нового театрального сезона, а подготовка к нему начнётся уже в августе. Напомним, что в июле пресс-служба МХАТ им. Горького решительно опровергла новость о продлении договора с Ольгой.
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МХАТ им. Горько продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой фотографии
МХАТ им. Горько продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой фотографии
МХАТ им. Горько продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой фотографии
МХАТ им. Горько продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой фотографии
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