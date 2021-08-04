«Бог тебе судья»: Арина Волошина упрекнула Милоша Биковича в отсутствии благородства

33-летний Милош Бикович
не раз высказывался о нежелании обсуждать в публичном пространстве свою личную жизнь. В одном из выпусков программы «Сегодня вечером» актёр сравнил подобные обсуждения с реалити-шоу
и заявил о своём сознательном отказе от подобного поведения. Но в отношениях как минимум участвуют двое, и контролировать тягу своих бывших к исповедальному жанру Милош не в силах. Актёр и сам не заметил, как оказался втянут в публичные разборки со своей бывшей девушкой, 24-летней чемпионкой России по парным бальным танцам Ариной Волошиной.
Арина с готовностью поделилась в Инстаграме информацией
о том, каким невнимательным и эгоистичным партнёром оказался Бикович. «Человек» пугал Арину тем, что на каждом шагу поминал Бога и очень беспокоился о собственной репутации. Вырвавшись из своей золотой клетки, Арина решила рассказать общественности «о сложившейся ситуации», потому что устала получать в свой адрес угрозы и оскорбления от посторонних людей (видимо, от поклонниц актёра).
В ответ Бикович, не забывая о намерении не участвовать в реалити-шоу, напомнил всем интересующимся о семантике словосочетания “личная жизнь”
. А также намекнул на то, что Арина стремится к популярности, но ей, увы, больше не о чем поведать публике.
Арина не удержалась и снова упрекнула Биковича
в отсутствии натурального благородства и в неспособности держать данное другому человеку слову.
«Легко казаться благородным человеком. На словах. Под камеры. Но чтобы быть по-настоящему благородным - в обычной жизни, с людьми, которые тебя любят просто так, а не за фильмы, - нужно БЫТЬ им, а не играть роль.
И благородство - оно не в том, чтобы пригласить на вечеринку незнакомого пожилого мужчину. Оно в ежедневных мелочах, в отношении, в том, насколько держится данное слово, в этике, в конце концов.
Жизнь в очередной раз показала мне, что деятельность, в том числе, определяет человека. В спорте ты как на ладони - какой ты есть - такой и твой успех. А там, где игра выходит на первый план - и в жизни сплошная ложь. К сожалению…
Бог тебе судья»
.
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