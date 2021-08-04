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Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые стали родителями

4 августа
2021 год

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4 августа 2021
По прошествии года шутка о резком росте рождаемости после первой волны пандемии коронавирусной инфекции подкрепилась статистикой. По крайней мере в среде работников шоу-бизнеса, которые в условиях замершей карьеры переключились на традиционные ценности. Среди тех, кто решился впервые познать радость материнства на рубеже 2020-2021 годов: Натали Дормер, Мина Сувари, Диана Пожарская, Эмма Стоун, Паулина Андреева, Роуз Лесли, Эмбер Хёрд и Эмма Робертс.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые стали родителями

На днях стало известно, то в полку «детей пандемии» прибыло, причем, более месяца назад - 32-летняя Алисия Викандер и 44-летний Майкл Фассбендер стали родителями. О рождении ребёнка стало известно благодаря папарацци, которые засняли Майкла с младенцем на руках. Сам актёр и его супруга живут уединённой жизнью и не распространяются о своих отношениях. Поэтому, когда именно родился ребёнок, неизвестно, но на вид малышу уже несколько месяцев.
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Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые стали родителями фотографии
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые стали родителями фотографии
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые стали родителями фотографии
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые стали родителями фотографии
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