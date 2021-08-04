Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые стали родителями

По прошествии года шутка о резком росте рождаемости после первой волны пандемии коронавирусной инфекции подкрепилась статистикой. По крайней мере в среде работников шоу-бизнеса, которые в условиях замершей карьеры переключились на традиционные ценности. Среди тех, кто решился впервые познать радость материнства на рубеже 2020-2021 годов: Натали Дормер
, Мина Сувари
, Диана Пожарская
, Эмма Стоун
, Паулина Андреева
, Роуз Лесли
, Эмбер Хёрд
и Эмма Робертс
.
На днях стало известно, то в полку «детей пандемии» прибыло, причем, более месяца назад - 32-летняя Алисия Викандер
и 44-летний Майкл Фассбендер
стали родителями. О рождении ребёнка стало известно благодаря папарацци, которые засняли Майкла с младенцем на руках
. Сам актёр и его супруга живут уединённой жизнью и не распространяются о своих отношениях. Поэтому, когда именно родился ребёнок, неизвестно, но на вид малышу уже несколько месяцев.
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