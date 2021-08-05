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Дайджест от 02.08.2021
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Кит Харингтон рассказал о проблемах с психикой из-за сериала «Игра престолов»

5 августа
2021 год

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5 августа 2021
На днях 34-летний Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о проблемах с психическим здоровьем, появившихся после съёмок в проекте. Оказалось, актёру даже пришлось взять годовой отпуск после завершения сериала – для него он оказался чересчур «насильственным, насыщенным и эмоциональным».

«У меня были проблемы с психическим здоровьем под конец съемок и после «Игры престолов», если честно. Я думаю, это было напрямую связано с характером сериала и тем, чем я занимался годами», — признался Харингтон в эфире шоу Джесса Кейгла.

Кит Харингтон рассказал о проблемах с психикой из-за сериала «Игра престолов»

Актёр добавил, что перерыв в карьере после «Игры престолов» помог ему «по-настоящему сосредоточиться на себе». Рассказывая о творческих планах, Кит отметил, что сейчас занимается съёмками сериала «Современная любовь» и делает это только ради удовольствия. «Необязательно всё время находиться в напряжении», — дал совет слушателям Харингтон.

В марте 2019 стало известно, что после окончания съемок «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику, где боролся с алкоголизмом, переутомлением и накопившимся стрессом, но подробностей о своём ментальном здоровье актёр тогда не раскрыл.
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Кит Харингтон рассказал о проблемах с психикой из-за сериала «Игра престолов» фотографии
Кит Харингтон рассказал о проблемах с психикой из-за сериала «Игра престолов» фотографии
Кит Харингтон рассказал о проблемах с психикой из-за сериала «Игра престолов» фотографии
Кит Харингтон рассказал о проблемах с психикой из-за сериала «Игра престолов» фотографии
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