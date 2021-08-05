Кит Харингтон рассказал о проблемах с психикой из-за сериала «Игра престолов»

На днях 34-летний Кит Харингтон
, исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов»
, рассказал о проблемах с психическим здоровьем, появившихся после съёмок в проекте. Оказалось, актёру даже пришлось взять годовой отпуск после завершения сериала – для него он оказался чересчур «насильственным, насыщенным и эмоциональным».
«У меня были проблемы с психическим здоровьем под конец съемок и после «Игры престолов», если честно. Я думаю, это было напрямую связано с характером сериала и тем, чем я занимался годами»,
— признался Харингтон в эфире шоу Джесса Кейгла
.
Актёр добавил, что перерыв в карьере после «Игры престолов» помог ему «по-настоящему сосредоточиться на себе»
. Рассказывая о творческих планах, Кит отметил, что сейчас занимается съёмками сериала «Современная любовь»
и делает это только ради удовольствия. «Необязательно всё время находиться в напряжении»,
— дал совет слушателям Харингтон.
В марте 2019 стало известно, что после окончания съемок «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику, где боролся с алкоголизмом, переутомлением и накопившимся стрессом
, но подробностей о своём ментальном здоровье актёр тогда не раскрыл.
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