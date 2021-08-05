«Ребёнок заставляет работать над собой»: Сергей Полунин и Елена Ильиных о трудностях родительства

На днях артист балета Сергей Полунин
и фигуристка Елена Ильиных
приняли участие в первой фотосессии с сыном и рассказали в интервью журналу «Hello!»
о сложностях, настигнувших их после рождения ребёнка.
О личностных изменениях
Елена: «Думаю, я стала более ответственной. Раньше я могла, например, обогнать кого-то на дороге, а теперь тридцать пять раз подумаю, прежде чем сделать что-то подобное. При этом меня все равно не покидает чувство, что я что-то недоделала, недосмотрела, что я чуть-чуть плохая мать. Любая женщина с ребёнком меня поймет»
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Сергей: «Не могу сказать, что с появлением ребёнка что-то во мне изменилось. Это не происходит так быстро. Да и вообще я не верю, что люди способны по-настоящему меняться. Ты такой, какой есть. Но ребёнок заставляет работать над собой. Рядом с ними хочется стать лучше»
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О суперсиле
Сергей: «Мне кажется, родительство – это непросто, но, с другой стороны, от него никуда не убежишь. То есть, я бы так сказал: можно к этому и не быть готовым или вообще не готовиться, но когда это приходит, когда рождается ребёнок, ты интуитивно знаешь, что делать, ты интуитивно меняешься, ты убыстряешься, ты становишься multi task, появляется такая суперcила. До этого ты даже не знал, что она у тебя есть. Когда ты становишься родителем, ты автоматически всё это делаешь»
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О карантине
Елена: «Когда родился Мирусик, я немного растерялась. Было непонятно, как дальше планировать жизнь, гастрольные графики. Мы с Серёжей привыкли всё делать вместе - либо вместе выступаем, либо Серёжа выступает, а я еду с ним. Иногда разъезжались по своим делам, но ненадолго. Я не представляла, как можно сохранить это «вместе», если у тебя маленький ребенок, и ты не можешь путешествовать в том же темпе. В общем, я готовилась к частым отсутствиям Серёжи, что меня очень расстраивало. Я видела, как он относится к ребёнку. С первых же минут он к нему очень привязался. Мне хотелось, чтобы они подольше побыли вместе. И тут карантин. Серёжа говорит, нам дали время узнать друг друга»
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О родах
Сергей: «Когда ребёнок появляется на свет – это невероятно. Ты пребываешь в каком-то странном, почти нереальном состоянии, и когда прижимаешь к груди только что родившегося младенца - это счастье»
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Елена: «Ну и для меня это было важно. Сережа все время был рядом, контролировал весь процесс, перерезал пуповину. Я была спокойна, потому что знала, что я не навязывала ему ничего, это было его собственное решение. Трое суток, пока я оставалась в госпитале, он был со мной. Только один раз заснул»
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О свадьбе
Сергей: «Планируем. Всё будет. Всё точно будет. Просто ждем правильного момента, когда границы откроют»
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