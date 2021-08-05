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«Ем только одну чипсину»: Дженнифер Энистон рассказала, как борется со стрессом

5 августа
2021 год

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5 августа 2021
52-летняя Дженнифер Энистон украсила обложку сентябрьского номера журнала InStyle и дала большое интервью, в котором поделилась секретами красоты. В свои годы актриса выглядит безупречно: подтянутая кожа лица, идеальные пропорции тела и свежий отдохнувший вид. Ранее Энистон рассказала, что регулярно посещает парикмахера-колориста, массажиста и старается пользоваться солнцезащитными кремами. Теперь актриса делится практическими советами, как бороться со стрессом и при этом не набрать лишний вес.

«Ем только одну чипсину»: Дженнифер Энистон рассказала, как борется со стрессом


«Я ем одну чипсину. Обычно я в этом хороша. Я могу съесть один шарик M&M's и одну чипсину. Я знаю, что других это раздражает», – призналась Дженнифер. Держать форму актрисе помогает не только контроль над количеством еды, но и отказ от «экзотических» коктейлей.

«Маргарита – чистая, без сахара – или грязный мартини. В моём рационе только два-три напитка, без экзотики. Когда кто-нибудь спрашивает: «Хочешь клюквенно-кокосово-огуречно-пряное нечто?», – я отказываюсь. Но у меня есть погреб со всеми возможными спиртными напитками — вы можете прийти сюда и, вероятно, заказать всё, что захотите», — рассказала Энистон.

«Ем только одну чипсину»: Дженнифер Энистон рассказала, как борется со стрессом

Помимо текилы чувствовать себя лучше Дженнифер помогает хороший сон. В арсенале актрисы пять приложений для сна и медитаций, тем не менее ложиться спать пораньше ей удаётся с трудом. «У меня есть маленькое устройство для сна и медитаций, и я пытаюсь ложиться раньше. Но это тяжело. Мир отключается, телефон перестаёт звонить, и вот тогда я могу найти время на себя».

Спорт – ещё один секрет молодости Дженнифер. Прошлой осенью актриса получила травму и теперь занимается только пилатесом. Однако для максимального удовольствия от спорта ей «не хватает пота».   «Я возвращаюсь к моим 15-15-15, то есть к 15-минутному вращению на эллиптическом тренажёре. А потом старая школа: я могу гонять себя по всему залу. Мне нужно какое-то движение, даже если это всего 10 минут в день на батуте», – признается актриса.
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«Ем только одну чипсину»: Дженнифер Энистон рассказала, как борется со стрессом фотографии
«Ем только одну чипсину»: Дженнифер Энистон рассказала, как борется со стрессом фотографии
«Ем только одну чипсину»: Дженнифер Энистон рассказала, как борется со стрессом фотографии
«Ем только одну чипсину»: Дженнифер Энистон рассказала, как борется со стрессом фотографии
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