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«Люди удивлены, что слава меня не испортила»: Дэниэл Рэдклифф рассказал о ранней популярности

6 августа
2021 год

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6 августа 2021
В июле Дэниэлу Рэдклиффу исполнилось 32 года, а мировую популярность он приобрел уже в 11 лет благодаря роли в фильме «Гарри Поттер и философский камень». В интервью изданию «Mirror» актёр признался, что людей часто сбивает с толку его порядочный образ жизни и отсутствие пагубных привычек.

«Люди удивлены, что слава меня не испортила»: Дэниэл Рэдклифф рассказал о ранней популярности


«Я очень рано осознал, что у людей заниженные ожидания относительного того, кем я буду. Это здорово, потому что, скорее всего, их можно превзойти», — отметил Дэниэл. Далее актёр поделился историей: «Однажды я ужинал с кинорежиссером и рассказал ему какую-то странную историю о том, что со мной случилось. Когда я дошёл до конца, он посмотрел на меня и спросил: «Как ты до сих пор не скатился?» Это реакция людей, на которую у меня нет удовлетворительного ответа», — признался Рэдклифф.

«Люди удивлены, что слава меня не испортила»: Дэниэл Рэдклифф рассказал о ранней популярности


Дэниэлу и правда повезло: многие актёры, снискавшие славу в школьном возрасте, имеют проблемы с алкоголем или наркотиками. Маколей Калкин, Дрю Бэрримор, Линдси Лохан – это только начало звёздного списка борцов с зависимостями. Рэдклифф же, наоборот, избегал скандалов и после краткосрочного увлечения алкоголем в подростковом возрасте бросил пить в 2010 году. Актёр считает, что за своё хорошее поведение он обязан родителям – литературному агенту Алану Рэдклиффу, его отцу, и матери Марсии Грешам – директору по кастингу. «Мои родители меня поддерживают. Каждый раз между фильмами они задавали мне вопрос: «Тебе все ещё весело? Ты же знаешь, что не обязан сниматься?», — поделился воспоминанием Рэдклифф.
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«Люди удивлены, что слава меня не испортила»: Дэниэл Рэдклифф рассказал о ранней популярности фотографии
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