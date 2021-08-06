«Люди удивлены, что слава меня не испортила»: Дэниэл Рэдклифф рассказал о ранней популярности

В июле Дэниэлу Рэдклиффу
исполнилось 32 года, а мировую популярность он приобрел уже в 11 лет благодаря роли в фильме «Гарри Поттер и философский камень»
. В интервью изданию «Mirror»
актёр признался, что людей часто сбивает с толку его порядочный образ жизни и отсутствие пагубных привычек.
«Я очень рано осознал, что у людей заниженные ожидания относительного того, кем я буду. Это здорово, потому что, скорее всего, их можно превзойти»
, — отметил Дэниэл. Далее актёр поделился историей: «Однажды я ужинал с кинорежиссером и рассказал ему какую-то странную историю о том, что со мной случилось. Когда я дошёл до конца, он посмотрел на меня и спросил: «Как ты до сих пор не скатился?» Это реакция людей, на которую у меня нет удовлетворительного ответа»
, — признался Рэдклифф.
Дэниэлу и правда повезло: многие актёры, снискавшие славу в школьном возрасте, имеют проблемы с алкоголем или наркотиками. Маколей Калкин
, Дрю Бэрримор
, Линдси Лохан
– это только начало звёздного списка борцов с зависимостями. Рэдклифф же, наоборот, избегал скандалов и после краткосрочного увлечения алкоголем
в подростковом возрасте бросил пить в 2010 году. Актёр считает, что за своё хорошее поведение он обязан родителям – литературному агенту Алану Рэдклиффу
, его отцу, и матери Марсии Грешам
– директору по кастингу. «Мои родители меня поддерживают. Каждый раз между фильмами они задавали мне вопрос: «Тебе все ещё весело? Ты же знаешь, что не обязан сниматься?»
, — поделился воспоминанием Рэдклифф.
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