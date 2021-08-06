Иван Краско рассказал о последствиях коронавируса

Актёр Иван Краско
признался в нежелании жить после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru»
.
Артист вспомнил, что на фоне болезни испытывал бессилие, а также «опасное и позорное равнодушие»
. Об отсутствии радости актёр уже рассказывал ранее
. Он также заявил, что волевые качества важны при выздоровлении.
«Во время болезни я чувствовал полное бессилие и даже нежелание жить. Было какое-то опасное и позорное равнодушие. Но, видимо, волевые качества все же играют роль в выздоровлении. Был такой эпизод, что у меня в голове что-то сверкнуло — и я упал. Потом быстро поднялся и подумал: «Это что, репетиция инсульта?»
Врачи хотели положить его в больницу, однако актёр решил лечиться дома, так как ему было лучше в окружении родных. Чтобы восстановить здоровье, он отправился на дачу, где у него пропал аппетит. По словам Краско, он быстро вернулся в форму благодаря походам в баню и прогулкам на свежем воздухе.
«Дома мне было лучше. В итоге врачи ко мне прислушались и оставили лечиться дома с родными. Своё здоровье я восстанавливал на даче. Тогда у меня пропал аппетит. Началась какая-то безвкусная и плоская жизнь. Но на даче я ходил в баню, дышал свежим воздухом. И быстро вернул себя в форму».
обсуждение >>