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Иван Краско рассказал о последствиях коронавируса

6 августа
2021 год

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6 августа 2021
Актёр Иван Краско признался в нежелании жить после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Иван Краско рассказал о последствиях коронавируса

Артист вспомнил, что на фоне болезни испытывал бессилие, а также «опасное и позорное равнодушие». Об отсутствии радости актёр уже рассказывал ранее. Он также заявил, что волевые качества важны при выздоровлении.

«Во время болезни я чувствовал полное бессилие и даже нежелание жить. Было какое-то опасное и позорное равнодушие. Но, видимо, волевые качества все же играют роль в выздоровлении. Был такой эпизод, что у меня в голове что-то сверкнуло — и я упал. Потом быстро поднялся и подумал: «Это что, репетиция инсульта?»

Врачи хотели положить его в больницу, однако актёр решил лечиться дома, так как ему было лучше в окружении родных. Чтобы восстановить здоровье, он отправился на дачу, где у него пропал аппетит. По словам Краско, он быстро вернулся в форму благодаря походам в баню и прогулкам на свежем воздухе.

«Дома мне было лучше. В итоге врачи ко мне прислушались и оставили лечиться дома с родными. Своё здоровье я восстанавливал на даче. Тогда у меня пропал аппетит. Началась какая-то безвкусная и плоская жизнь. Но на даче я ходил в баню, дышал свежим воздухом. И быстро вернул себя в форму».
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