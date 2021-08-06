Мария Горбань стала мамой во второй раз

Актриса Мария Горбань
родила второго ребёнка. Новость о пополнении Горбань сообщила в своём инстаграме
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Актриса родила ребёнка от супруга — фотографа Кирилла Зоткина. Мальчик родился 5 августа в США, последний месяц перед родами семья провела в Майами.
Для новорожденного выбрали необычное имя. Мария поприветствовала сына и сообщила, что малыш стал плодом любви.
«Любовь рождает любовь! Привет, Нилан».
Первого ребёнка Горбань родила в браке с осветителем Олегом Филатовым — их дочери Стефании уже шесть лет. С Кириллом Зоткиным Мария Горбань решила связать себя узами брака в начале 2021 года.
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