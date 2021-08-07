Ольга Мамонова рассказала о нищете после смерти мужа

Ольга Мамонова, вдова музыканта и актёра Петра Мамонова
, рассказала, что они с супругом жили в нищете под угрозой отключения электроэнергии за неуплату. Её слова передает «Комсомольская правда
».
Вдова Мамонова сообщила, что не прибедняется и трезво оценивает ситуацию.
«Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите».
Она заявила, что все три автомобиля марки Mercedes, которыми владел артист, не на ходу, и продать их задорого невозможно. Вдова Мамонова отметила, что в последние годы они жили «трудно, тяжело»
.
«Этот дом — гигантская махина, в которую мы вкладывали весь свой труд, всё, что зарабатывали. Петя мечтал организовать здесь приют для бедных рок-н-рольщиков, поэтому дом получился такой огромный. Но эти «хоромы» за 140 километров от Москвы в бедном Нарофоминском районе сейчас никому не нужны. Газа нет, крыша протекает, электричество жрет тучу денег. Сын помогал платить за электроэнергию. Эту гору кирпичей, которая разваливается, сегодня и продать-то не получится. И непонятно, что с домом делать»
.
Ольга Мамонова опровергла информацию об оставленном миллионном наследстве мужа.
«Рассказывают про нас всякие глупости: «Пётр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство». Где они, эти миллионы? Все, что он накопил, — около 400 тысяч рублей на наши с ним похороны — так и лежат на его карточке».
По её словам, в последнее десятилетие артист «давал концерт в месяц за копейки»
и не хотел зарабатывать деньги, желая лишь молиться и служить богу, а также мечтал уйти в монастырь.
«Он был нищим честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат».
Мамонова также рассказала, что после смерти мужа ей нечем кормить двадцать кошек и трех собак, которых он приютил.
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