Актёры Театра им. Ермоловой считают студентов Олега Меньшикова виновными в массовом увольнении

После того, как в Театре имени Ермоловой началось массовое увольнение актёров, Елена Папанова попробовала рассказать о «незадействованности» некоторых артистов
. Однако те решили не медлить с рабочими вопросами и написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину
. Об этом сообщает издание «Подъем
».
Актриса Театра им. Ермоловой Анна Скварник
в беседе с mk.ru
заявила, что в учреждении культуры была нарушена процедура сокращения кадров. Она указала на то, что артистов сокращают как незанятых.
«Но ведь наша занятость зависит от директора и художественного руководителя. У нас у всех высокая квалификация, но нас сначала нигде не занимали, а потом решили сократить. Кому-то работы не предлагалось вообще. Кто-то был выведен из спектаклей в течение этого года. Вместо этих артистов ввели студентов, которые будут выпускаться у Олега Евгеньевича Меньшикова, нашего художественного руководителя».
Актриса также отметила, что с приходом в 2012 году в театр Меньшикова сильно поменялся репертуар, и часть артистов оказались незадействованными, после чего некоторые ушли из театра.
«До этого были уволены режиссеры. Кто сам «сломался» и написал заявление. Кого-то поймали на вопросах трудовой дисциплины. Кого-то уволили по сокращению».
Актёры сообщили, что в сентябре «по экономическим причинам»
будут уволены 18 артистов, однако, по их словам, государство уже помогло с финансированием на время простоя из-за коронавируса. Как заявил сам Александр Калягин, которому труппа театра адресовала письмо, его он пока не получил.
«Вчера я связался со своим помощником, коллективного письма никакого нет, написала одна актриса. Но это роли не играет никакой, я всё равно к этому внимательно отношусь, естественно. В ближайшее время я узнаю все подробности, надеюсь, мне объяснят, расскажут».
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