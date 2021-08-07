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Дженнифер Энистон рассказала, почему не общается с антипрививочниками

7 августа
2021 год

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7 августа 2021
Дженнифер Энистон рассказала в сторис своего Инстаграма, почему она перестала общаться с невакцинированными друзьями и теми людьми из своего окружения, кто не хочет делать прививку от коронавируса.

Дженнифер Энистон рассказала, почему не общается с антипрививочниками


«Потому что если у вас есть этот штамм, вы все равно можете передать его мне. Я могу легко переболеть, я не попаду в больницу и не умру. Но я могу заразить другого человека, у которого нет вакцины и чье здоровье подорвано (или у него есть уже какое-то заболевание), и поэтому я подвергну его жизнь риску. Сейчас нужно заботиться не только о себе», — ответила на вопрос подписчицы актриса.

В недавнем посте Энистон поделилась новостью о том, что часть дохода от продаж первой брендовой коллекции одежды сериала «Друзья» она пожертвует организации, которая предоставляет помощь пострадавшим от COVID-19. Дженнифер вакцинировалась еще в мае и призывает всех прививаться как можно скорее.

«Полностью вакцинирована и чувствую себя очень хорошо! Нам очень повезло, что в США сейчас есть доступ к вакцинам Covid-19. К сожалению, так не везде… и, как мы знаем, здоровье каждого из нас влияет на здоровье всех остальных. Думайте о тех, кто не имеет или не будет иметь возможность сделать прививку, и обнимите своих друзей и семью», – написала в другом своём посте актриса.
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Дженнифер Энистон рассказала, почему не общается с антипрививочниками фотографии
Дженнифер Энистон рассказала, почему не общается с антипрививочниками фотографии
Дженнифер Энистон рассказала, почему не общается с антипрививочниками фотографии
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