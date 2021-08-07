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Дайджест от 02.08.2021
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«Она пишет мои сценарии»: Райан Рейнольдс о браке с Блейк Лайвли

7 августа
2021 год

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7 августа 2021
На днях Райан Рейнольдс в эфире шоу Джесса Кейгла открыл еще одну потайную дверцу в мир отношений с Блейк Лайвли. В эфире поклонница спросила актёра о том, что самое удивительное в их браке с Блейк, и, оказалось, жена часто помогает ему в работе над сценариями к фильмам.

«Она пишет мои сценарии»: Райан Рейнольдс о браке с Блейк Лайвли


«Я часто пишу сценарии к фильмам. Она тоже. Это был механизм выживания для меня долгое время. Иногда меня указывают в авторах, иногда – нет. Но мало кто знает, что для многих моих картин сценарии написала Блейк. Иногда она просто врывается в комнату и выхватывает клавиатуру. И это просто потрясающе», – ответил Райан на вопрос поклонницы. Рейнольдс выступил соавтором сценариев картин со своим же участием: он помогал в создании короткометражки «Дэдпул. Никаких добрых дел» и фильма «Жил-был Дэдпул».

«Она пишет мои сценарии»: Райан Рейнольдс о браке с Блейк Лайвли

В разговоре актёр также упомянул, что всеми силами борется с сексизмом в индустрии. «В нашем бизнесе есть врожденный сексизм. Но я буду повторять много раз: «Это написала Блейк, а не я!» Однако в прессе все равно все заслуги приписывают мне. Она невероятно многогранный и талантливый человек. Она очень помогла мне в работе над «Дэдпулом» и другими фильмами, которые имели большой успех», – выразил признательность Райан.

В ответ ведущий пошутил, что самое лучшее в их браке с Блейк – это её мастерство в приготовлении булочек. Райан продолжил шутку и ответил, что до сих пор не разобрался, что лучше – выпечка Блейк или их секс.
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«Она пишет мои сценарии»: Райан Рейнольдс о браке с Блейк Лайвли фотографии
«Она пишет мои сценарии»: Райан Рейнольдс о браке с Блейк Лайвли фотографии
«Она пишет мои сценарии»: Райан Рейнольдс о браке с Блейк Лайвли фотографии
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