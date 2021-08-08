«Я не вижу в браке ничего нерушимого и священного»: Наталья Земцова о замужестве и разводе

Для кого-то супружеский союз окружён ореолом святости и сакральности – но не для Натальи Земцовой
. В интервью изданию «7дней»
актриса рассказала о своём отношении к замужеству, разводу и общему бюджету супругов. Наталья призналась – её родители развелись, когда ей было три года, и она никогда не считала развод и брак чем-то особенным.
«Конечно, любое расставание – это тяжело. Но вот сам по себе развод, как и брак, – это только бумажка. Мама с папой развелись, когда мне было года три, наверно. Я никогда и не жила в полной семье, но не придаю этому большого значения. Но я абсолютно не ощущала, что расту в какой-то неправильной семье, потому что всегда общалась с папой, часто бывала у него дома, моя мама дружила с его женой»
, – рассказала Наталья.
«То есть у меня перед глазами не было примера, что родители должны жить вместе, а развод – это трагедия. У меня и бабушка, мамина мама, тоже была в разводе. А папины родители хоть и жили вместе, но у дедушки был второй брак. И никто не обращал на это внимания, не возникало никаких скандалов. Ко мне на день рождения приходили все: папа с тётей Оксаной, родственники с той стороны, родственники с другой стороны. Наверное, поэтому я не вижу в браке ничего такого нерушимого и священного»
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Тем не менее Наталья вышла замуж официально: «Мне было важно, потому что сложилась такая ситуация. Думаю, сейчас мне было бы уже не важно. Многие живут гражданским браком и при этом считают себя семьей. Но тогда мы переживали сложный момент, и я хотела, чтобы меня воспринимали не просто как какую-то девочку, а как жену. Потому что про нас писали всякое»
, – рассказывает актриса.
Артистке нравится чувствовать себя независимой – даже на открытие собственного бизнеса Наталья не брала деньги у мужа. «Я тут как-то на карантине начала подсчитывать, что я этим заработала. Получилось – отбила все свои вложения, но не более того. Но это же были мои деньги, я вложила их туда, куда захотела. Вот открывая какой-то бизнес, что всегда рискованно, лучше ни у кого деньги не брать. Зря потратить свои не так страшно»
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И первый кабриолет Наталья купила сама. Правда, вскоре его пришлось продать по дешёвке, но зато оправдываться за потраченные деньги ни перед кем не пришлось: «С машиной возникла куча проблем, я ее очень скоро продала, и намного дешевле, чем покупала. Но я подумала: как хорошо, что это были мои деньги. Сама заработала, сама спустила и забыла. Все по-честному»
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