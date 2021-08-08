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Екатерина Варнава снялась в новом клипе группы Little Big

8 августа
2021 год

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8 августа 2021
Екатерина Варнава снялась в клипе российской группы Little Big на песню «Moustache». Действие разворачивается в мире, где эталон женской красоты – роскошные, пушистые, длинные, ухоженные, мягкие усы. И Варнаве досталась роль главной усатой красавицы.

Екатерина Варнава снялась в новом клипе группы Little Big

По сюжету Кате сбривают усы из-за зависти: солистка группы Little Big и участница «Евровидения-2018» Нетта Барзилай хотят лишить её титула первой красотки. За ними начинается погоня, а в конце оказывается, что весь этот женский праздник на пляже приснился солисту группы Илье Прусикину ночью. В кошмаре. Видео вышло в свет 6 августа и уже за пару дней набрало почти 1,5 миллиона просмотров.

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Екатерина Варнава снялась в новом клипе группы Little Big фотографии
Екатерина Варнава снялась в новом клипе группы Little Big фотографии
Екатерина Варнава снялась в новом клипе группы Little Big фотографии
Екатерина Варнава снялась в новом клипе группы Little Big фотографии
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