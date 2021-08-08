«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио

анонс

Звёзды шоу-бизнеса со спортивным прошлым прокомментировали скандал на Олимпиаде - 2020

Актриса отметила, что этот скандал напоминает акт театральной цензуры

Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике»

8 августа

«Я не вижу в браке ничего нерушимого и священного»: Наталья Земцова о замужестве и разводе

Актриса счастлива в браке, но не считает штамп в паспорте чем-то необходимым