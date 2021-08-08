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«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио

8 августа
2021 год

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8 августа 2021
Итоги соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 потрясли не только спортивный мир, но и всю планету. Впервые за 25 лет российским гимнасткам не удалось взять олимпийское золото из-за судейского произвола. Первое место присудили израильcкой спортсменке Линой Ашрам, которая во время выступления потеряла ленту (однако это грубое нарушение никак не отразилось на результатах). Российская гимнастка Дина Аверина оказалась на втором месте, а её сестра Арина Аверина стала четвёртой.

«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио


Очевидный акт несправедливости по отношению к нашим спортсменкам всколыхнул всю страну. Российские интернет-пользователи начали высказывать в интернете слова поддержки сёстрам Авериным, а также делиться своим мнением по поводу судейского произвола на Олимпиаде. Звёзды отечественного шоу-бизнеса не остались в стороне. Актёры, музыканты, телеведущие и блогеры вступились за спортсменок в сети.

«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио

Одной из первых о скандале высказалась продюсер спортивного телеканала «Матч!», телеведущая Тина Канделаки.

«Давайте говорить прямо: Дину Аверину засудили. Такое судейство — лишнее подтверждение тому, что в спорте больше нет честности, нет порядочности, нет прозрачности. Зато есть политические интересы. Спортом манипулируют, во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев — и хотя Международный олимпийский комитет где-то сотрудничает и с нами, в критический момент он выбирает не нас. Обидно и больно за Дину. Для всех она номер один», — написала Канделаки на сайте телеканала «Матч!».

«Обидно и больно за Дину. Для всех она номер один. Дина, не сдавайся! Это, наверное, одно из самых больших разочарований в твоей жизни, когда ты понимаешь, как мир несправедлив. Когда тебя, лучшую, из-за чисто политических интересов делают крайней. Могу тебе сказать честно: пусть они горят в аду. Потому что ты великой спортсменкой являешься и будешь ею долгие годы. А где будут те люди, которые засудили тебя, — большой вопрос. Держись. Мы все с тобой», — заявила Тина в своем Инстаграм-аккаунте.

«Девочки, чудные, хрупкие, сильные, знающие настоящее счастье. Работа — это жизнь, а не какой-то промежуток времени в сутках. Лучшие. Это так несправедливо, так нечестно. И это сделает вас сильнее», — написала телеведущая Юлия Высоцкая.

«Такого чудовищного предвзятого судейства и вселенской несправедливости мы не видели давно! Наши девочки — блистательные, великие спортсменки Дина и Арина заслуживают только самых высших наград!!! И для нас — вы первые независимо от мнения судей», — заявила в Инстаграме Валентина Рубцова.

Актриса и резидент Comedy Woman Надежда Ангарская и вовсе назвала Олимпиаду цирком, а также записала видео, в котором высмеяла ситуацию с несправедливым судейством.

«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио

«На этой олимпиаде только меня не хватает для большего цирка», — написала Ангарская.

Длинный монолог об «убийстве» спорта написала в своем Инстаграм-аккаунте актриса Екатерина Варнава. Она заявила, что спорт разрушает себя сам изнутри, впуская в свой мир политику.

«Ну, что ж… Уже неудивительный мир продолжает на удивление активно распространять идеи маразма и несправедливого отношения. Для кого мир спорта — осознанная мечта, которой люди с детского возраста посвящают свои жизни, нет ничего важнее победы. Это значит, ты выложился на полную, превзошел все немыслимые обстоятельства. Это бессонные ночи и дни в улучшении техники исполнения, поиска способов преодоления возможностей своего тела и разума. Обидно, когда травма лишает шанса на победу. Но обиднее, когда те, кто решает насколько сильно ты постарался для своей победы, проявляют неуважение и несправедливость. Мне обидно наблюдать, как мир спорта с его нынешними ограничениями для российских спортсменов теряет позиций, как образа жизни, для подрастающего поколения из-за недобросовестности отдельных людей. Но ужаснее, когда этот мир разрушает сам себя изнутри.
Дорогая Дина, ты бесспорно лучшая, и войдешь в историю спорта благодаря своей искренней мечте и истинной любви к спорту. Мне очень хочется, чтобы несмотря на то, через что ты сейчас проходишь, ни одна маленькая девочка не разочаровалась в художественной гимнастике. Время расставляет всё и всех на свои места, а спорт остается навсегда! Пусть твоя сила, твоя красота, твое мастерство будет для них примером борьбы и упорства.
Спасибо каждому спортсмену на Олимпиаде в Токио — вы большая и истинная гордость нашей страны! Не смотря под каким флагом вы выступаете и под какую композицию вы принимаете почести победителей, исполняя свои мечты, вы вдохновляете нас и делаете нас сильнее!».

Тем временем российские интернет-пользователи атакуют аккаунт Линой Ашрам, которой досталась победа в Олимпиаде. Под её публикациями появились нелестные комментарии на русском языке.
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фотографии >>
«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио фотографии
«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио фотографии
«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио фотографии
«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио фотографии
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