«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио

Итоги соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 потрясли не только спортивный мир, но и всю планету. Впервые за 25 лет российским гимнасткам не удалось взять олимпийское золото из-за судейского произвола. Первое место присудили израильcкой спортсменке Линой Ашрам
, которая во время выступления потеряла ленту (однако это грубое нарушение никак не отразилось на результатах). Российская гимнастка Дина Аверина
оказалась на втором месте, а её сестра Арина Аверина
стала четвёртой.
Очевидный акт несправедливости по отношению к нашим спортсменкам всколыхнул всю страну. Российские интернет-пользователи начали высказывать в интернете слова поддержки сёстрам Авериным, а также делиться своим мнением по поводу судейского произвола на Олимпиаде. Звёзды отечественного шоу-бизнеса не остались в стороне. Актёры, музыканты, телеведущие и блогеры вступились за спортсменок в сети.
Одной из первых о скандале высказалась продюсер спортивного телеканала «Матч!», телеведущая Тина Канделаки
.
«Давайте говорить прямо: Дину Аверину засудили. Такое судейство — лишнее подтверждение тому, что в спорте больше нет честности, нет порядочности, нет прозрачности. Зато есть политические интересы. Спортом манипулируют, во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев — и хотя Международный олимпийский комитет где-то сотрудничает и с нами, в критический момент он выбирает не нас. Обидно и больно за Дину. Для всех она номер один»
, — написала Канделаки на сайте телеканала «Матч!».
«Обидно и больно за Дину. Для всех она номер один. Дина, не сдавайся! Это, наверное, одно из самых больших разочарований в твоей жизни, когда ты понимаешь, как мир несправедлив. Когда тебя, лучшую, из-за чисто политических интересов делают крайней. Могу тебе сказать честно: пусть они горят в аду. Потому что ты великой спортсменкой являешься и будешь ею долгие годы. А где будут те люди, которые засудили тебя, — большой вопрос. Держись. Мы все с тобой»
, — заявила
Тина в своем Инстаграм-аккаунте.
«Девочки, чудные, хрупкие, сильные, знающие настоящее счастье. Работа — это жизнь, а не какой-то промежуток времени в сутках. Лучшие. Это так несправедливо, так нечестно. И это сделает вас сильнее»
, — написала
телеведущая Юлия Высоцкая
.
«Такого чудовищного предвзятого судейства и вселенской несправедливости мы не видели давно! Наши девочки — блистательные, великие спортсменки Дина и Арина заслуживают только самых высших наград!!! И для нас — вы первые независимо от мнения судей»
, — заявила в Инстаграме Валентина Рубцова
.
Актриса и резидент Comedy Woman Надежда Ангарская
и вовсе назвала Олимпиаду цирком
, а также записала видео, в котором высмеяла ситуацию с несправедливым судейством.
«На этой олимпиаде только меня не хватает для большего цирка»
, — написала Ангарская.
Длинный монолог об «убийстве» спорта написала в своем Инстаграм-аккаунте
актриса Екатерина Варнава
. Она заявила, что спорт разрушает себя сам изнутри, впуская в свой мир политику.
«Ну, что ж… Уже неудивительный мир продолжает на удивление активно распространять идеи маразма и несправедливого отношения. Для кого мир спорта — осознанная мечта, которой люди с детского возраста посвящают свои жизни, нет ничего важнее победы. Это значит, ты выложился на полную, превзошел все немыслимые обстоятельства. Это бессонные ночи и дни в улучшении техники исполнения, поиска способов преодоления возможностей своего тела и разума. Обидно, когда травма лишает шанса на победу. Но обиднее, когда те, кто решает насколько сильно ты постарался для своей победы, проявляют неуважение и несправедливость. Мне обидно наблюдать, как мир спорта с его нынешними ограничениями для российских спортсменов теряет позиций, как образа жизни, для подрастающего поколения из-за недобросовестности отдельных людей. Но ужаснее, когда этот мир разрушает сам себя изнутри.
Дорогая Дина, ты бесспорно лучшая, и войдешь в историю спорта благодаря своей искренней мечте и истинной любви к спорту. Мне очень хочется, чтобы несмотря на то, через что ты сейчас проходишь, ни одна маленькая девочка не разочаровалась в художественной гимнастике. Время расставляет всё и всех на свои места, а спорт остается навсегда! Пусть твоя сила, твоя красота, твое мастерство будет для них примером борьбы и упорства.
Спасибо каждому спортсмену на Олимпиаде в Токио — вы большая и истинная гордость нашей страны! Не смотря под каким флагом вы выступаете и под какую композицию вы принимаете почести победителей, исполняя свои мечты, вы вдохновляете нас и делаете нас сильнее!».
Тем временем российские интернет-пользователи атакуют аккаунт Линой Ашрам, которой досталась победа в Олимпиаде. Под её публикациями появились нелестные комментарии на русском языке.
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