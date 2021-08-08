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Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике»

8 августа
2021 год

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8 августа 2021
Не так давно 83-летняя Лия Ахеджакова подверглась жёсткой травле. Общественная организация «Ветераны России» даже потребовала лишить её звания Народной артистки. Грандиозный скандал развернулся на следующий день после премьеры спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». Некоторые зрители были удивлены, что в постановке присутствует не только ненормативная лексика, но и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Больше всего претензий было к героине Ахеджаковой, которая в монологе, мягко говоря, нелестно высказывается в адрес ветерана. Актриса посчитала, что всему виной политический момент — обвинения в оскорблении ветеранов войны выдвигают те, кто не хотел видеть Виктора Рыжакова на посту главного режиссёра театра.

Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике»

На днях в сети было опубликовано обращение в поддержку Лии Ахеджаковой. Авторы письма призвали обвинителей обратить внимание на неповторимый актерский талант Ахеджаковой и принести ей публичные извинения. Поддержать Ахеджакову также решила и её коллега по цеху Инна Чурикова. По её словам, все обвинения в адрес актрисы не заслуживают доверия.

Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике»

«Лия Ахеджакова – бесконечно талантлива. И то, что сейчас говорят некоторые активисты о ней, — это ложь. Пока прошла только премьера постановки. Но когда отрывок премьеры показали по телевидению, я увидела, в каком восторге пребывал зритель, как аплодировали Лии, как она волновалась. По реакции публики было видно, что постановку ждет большой успех! Я была очень рада за нее», — сказала Чурикова в интервью.

По словам актрисы, Ахеджакова долго думала, стоит ли играть в этом спектакле.

«Тогда я попросила ее прочесть монолог из ее роли. Этот монолог, полный любви и добра, настолько глубокий, что я заплакала. Наш разговор состоялся по телефону. Тогда я сказала, что Лия должны это сделать, поддержала ее. Лия Ахеджакова – абсолютно другой человек. А какие-то непонятные коллективы считают спектакль преступным, и главное, кого они обвиняют в этом, — это именно Лию», — заявила артистка.

Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике»

Инна Чурикова отметила гениальный актёрский талант своей коллеги. По мнению артистки, зритель любит Ахеджакову и всегда любил.

«И в противоположной позиции меня не убедит никто – так же, как и очень многих зрителей. Я могу сказать, что зритель очень любит Лию Ахеджакову. Вы знаете, я бесконечно огорчена и даже возмущена тем, что происходит. На мой взгляд, это чудовищно».

Чурикова заявила, что этот скандал больше всего напоминает акт театральной цензуры. Она также добавила, что публика должна взглянуть на ситуацию объективно.
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Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике» фотографии
Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике» фотографии
Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике» фотографии
Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике» фотографии
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