Инна Чурикова поддержала Лию Ахеджакову после скандала в «Современнике»

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Звёзды шоу-бизнеса со спортивным прошлым прокомментировали скандал на Олимпиаде - 2020

«Пусть они горят в аду»: Тина Канделаки, Екатерина Варнава и Юлия Высоцкая о несправедливом судействе на Олимпиаде в Токио

8 августа

«Я не вижу в браке ничего нерушимого и священного»: Наталья Земцова о замужестве и разводе

Актриса счастлива в браке, но не считает штамп в паспорте чем-то необходимым