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«Циничное убийство спорта»: Мария Кожевникова, Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поддержали сестёр Авериных

8 августа
2021 год

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8 августа 2021
Впервые за 25 лет российским гимнасткам не удалось взять олимпийское золото из-за ошибки судей. Российская гимнастка Дина Аверина, которая выполнила свою программу достаточно чисто, оказалась на втором месте, а золото присудили израильской спортсменке Линой Ашрам, которая во время выступления допустила ошибку и потеряла ленту. Очевидный факт несправедливости в адрес нашей спортсменки не оставил никого равнодушным.

«Циничное убийство спорта»: Мария Кожевникова, Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поддержали сестёр Авериных

«Что я чувствую? Я чувствую, что убили Дину. Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на семь десятых меньше, чем Дина, а у нее была ошибка больше чем на балл. Вот и все. Надоели русские, понимаете? Надоели», - заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Виннер-Усманова.

Ситуацию прокомментировали многие звёзды шоу-бизнеса. Не смогли смолчать и те, кто знает, что такое художественная гимнастика не понаслышке. Актриса Мария Кожевникова посвятила этому виду спорта 12 лет жизни. По её словам, то, что произошло на Олимпиаде – просто циничное убийство спорта.

«Циничное убийство спорта»: Мария Кожевникова, Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поддержали сестёр Авериных

«Я гимнастка, мастер спорта, отдала этому виду спорта 12 лет своей жизни, занималась по шесть часов шесть дней в неделю. Я не могу промолчать, я не могу не кричать! Даже скандал, связанный с допингом, я комментировала крайне сдержанно, хотя наказывали и виновных, и невиновных — всех под одну гребенку, — что нарушает главный принцип спорта: справедливость! Но решили наказать страну, и честность отошла в сторону! Окей. Но то, что сегодня произошло в мире художественной гимнастики, просто перечеркивает для меня Олимпийские игры жирным крестом! Это не то что несправедливо, это прилюдное циничное убийство спорта! Я уже не говорю о судьбах и чувствах девочек. С такой потерей ленты стать олимпийской чемпионкой — это позор!», — заявила Кожевникова на своей странице в Инстаграме.

Актриса подозревает, что судьи специально работали над тем, чтобы израильская спортсменка получила золото.

«Это как отмененный чистый гол или как кто-то финиширует первый, и весь мир это видит, а судьи присуждают победу кому-то другому. У меня столько внутри агрессии, которой я давно не ощущала, боли за Дину и Аришу, которым просто ставили сразу, с первого вида, на один или два балла ниже за то же самое, что и вчера! И делали это специально, чтобы создать отрыв. Но даже это не могло повлиять на такую серьезную ошибку, как потеря предмета. Здесь судьи должны были сдаться: они честно отрабатывали, чтобы израильтянка стала первой, но ее огромная ошибка — она сама лишила себя медали (это был ее последний предмет). И тут происходит невероятное: наша Дина идеально чисто выступает, и ей не могут очень и очень долго поставить оценку. Они высчитывали и взвешивали, что сделать. И не побоялись ни зрителей, ни правил: совершили самоубийство! Выстрел был контрольный в голову! Любимая Ира Зеновка, девочки, весь мир видел, кто сильнее, техничнее и кто самая лучшая гимнастка планеты!», — высказалась актриса.

Телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева тоже не смогла не поддержать девчонок.

«Циничное убийство спорта»: Мария Кожевникова, Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поддержали сестёр Авериных

«Первая моя реакция — «не верю», потом слезы. Я уже говорила, что эта Олимпиада особенно трудная для наших спортсменов: перенос на год, отсутствие нашего флага. Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек… Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула. И да, у меня есть вопросы к судьям. Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки. Девочки мои, я хочу, чтобы вы услышали: мы вас очень любим! Дина, спасибо за серебро, на самом деле для всех нас это золото», — написала Утяшева в своем Инстаграм-аккаунте.

Комментарий Ляйсан Утяшевой вызвал противоречивую реакцию. Например, чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева раскритиковала её за то, что та похвалила израильскую спортсменку за умение собраться в нужный момент и «вырвать победу».

«Циничное убийство спорта»: Мария Кожевникова, Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поддержали сестёр Авериных

«Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева не имеет никакого права», — заявила Кабаева.

Сама гимнастка считает, что на Олимпиаде был зафиксирован акт вопиющей несправедливости. В спорте не принято критиковать судей, но здесь, по словам Кабаевой, невозможно молчать.

«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта, когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, — проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами. И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. На художественную гимнастику нельзя «повесить» допинг, а значит, и нельзя под этим предлогом притеснять наших спортсменок. Но сегодня нам показали, что это можно сделать с помощью судей. Я никогда не критиковала действия судей. Сегодня другой случай. Его, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали».
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«Циничное убийство спорта»: Мария Кожевникова, Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поддержали сестёр Авериных фотографии
«Циничное убийство спорта»: Мария Кожевникова, Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поддержали сестёр Авериных фотографии
«Циничное убийство спорта»: Мария Кожевникова, Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поддержали сестёр Авериных фотографии
«Циничное убийство спорта»: Мария Кожевникова, Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поддержали сестёр Авериных фотографии
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