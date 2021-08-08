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Кейт Миддлтон сделала снимки жертв Холокоста и приняла участие в выставке

8 августа
2021 год

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8 августа 2021
В новую фотовыставку Имперского военного музея в Лондоне были включены портреты людей, переживших Холокост, сделанные герцогиней Кембриджской. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон сделала снимки жертв Холокоста и приняла участие в выставке

Сама Кейт Миддлтон написала в их с принцем Уильямом официальном аккаунте в инстаграме, что организовать выставку стало для неё «большой честью».

«Для меня огромная честь стать частью новой фотовыставки в Имперском военном музее в Лондоне, который собрал более 50 современных портретов людей, переживших Холокост, и их семей. Эти впечатляющие фотографии, представленные впервые, отражают особые связи между ними и их потомками и напоминают нам о нашей общей ответственности за то, чтобы их истории продолжались. На снимках представлена ​​группа выживших, которые поселились в Великобритании после того, как в их жизни произошли невообразимые потери и травмы. Эти портреты — праздник жизни, которую они прожили, и особое наследие, которое их дети и внуки будут нести дальше».

Свое обращение Кейт Миддлтон сопроводила чёрно-белым снимком. Она также приложила фотографии из выставочного зала, куда уже могут прийти все желающие. Кейт рассказала и об идее проекта.

«Мне хотелось сделать очень личные портреты Ивонн и Стивена, чтобы отпраздновать появление их семей и ту жизнь, которую им удалось построить с тех пор, как они приехали в Великобританию в 1940-х. На съемку они принесли личные вещи, которые имеют для них особенное значение. Эти предметы также запечатлены на снимках. Для меня было большой честью снимать таких людей».
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Кейт Миддлтон сделала снимки жертв Холокоста и приняла участие в выставке фотографии
Кейт Миддлтон сделала снимки жертв Холокоста и приняла участие в выставке фотографии
Кейт Миддлтон сделала снимки жертв Холокоста и приняла участие в выставке фотографии
Кейт Миддлтон сделала снимки жертв Холокоста и приняла участие в выставке фотографии
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