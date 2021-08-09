«Мне кажется, что самое страшное уже позади»: Владимир Стеклов о своём состоянии

На днях стало известно, что актёр Владимир Стеклов
был госпитализирован с коронавирусом
. О состоянии здоровья артиста сообщали его коллеги. Теперь и сам Стеклов дал комментарий «Комсомольской правде
».
По словам артиста, уже несколько дней у него нет температуры, а также стабилизировалось и давление. Чувствует себя Владимир Александрович хорошо и хочет поскорее выписаться и поехать домой.
«Мне кажется, что самое страшное уже позади. Врачи здесь прекрасные».
Как признается сам актёр, ни он, ни его близкие не знают, где могли заразиться коронавирусной инфекцией. Артист добавил, что прививку от COVID-19 до болезни он не делал.
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