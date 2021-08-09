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Дайджест от 02.08.2021
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«Мне кажется, что самое страшное уже позади»: Владимир Стеклов о своём состоянии

9 августа
2021 год

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9 августа 2021
На днях стало известно, что актёр Владимир Стеклов был госпитализирован с коронавирусом. О состоянии здоровья артиста сообщали его коллеги. Теперь и сам Стеклов дал комментарий «Комсомольской правде».

«Мне кажется, что самое страшное уже позади»: Владимир Стеклов о своём состоянии

По словам артиста, уже несколько дней у него нет температуры, а также стабилизировалось и давление. Чувствует себя Владимир Александрович хорошо и хочет поскорее выписаться и поехать домой.

«Мне кажется, что самое страшное уже позади. Врачи здесь прекрасные».

Как признается сам актёр, ни он, ни его близкие не знают, где могли заразиться коронавирусной инфекцией. Артист добавил, что прививку от COVID-19 до болезни он не делал.
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№ 1
Ионна Пуль (Москва)   9.08.2021 - 10:52
Хочется пожелать актёру скорейшего выздоровления! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Мне кажется, что самое страшное уже позади»: Владимир Стеклов о своём состоянии фотографии
«Мне кажется, что самое страшное уже позади»: Владимир Стеклов о своём состоянии фотографии
«Мне кажется, что самое страшное уже позади»: Владимир Стеклов о своём состоянии фотографии
«Мне кажется, что самое страшное уже позади»: Владимир Стеклов о своём состоянии фотографии
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