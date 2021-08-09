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Йоэля Киннамана обвинили в изнасиловании

9 августа
2021 год

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9 августа 2021
Актёра Йоэля Киннамана обвинила в изнасиловании шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Йоэля Киннамана обвинили в изнасиловании

Актёр, сыгравший одну из главных ролей во второй части «Отряда самоубийц», в свою очередь, обвинил Магнуссон в угрозах и вымогательстве и добился выдачи судом временного запретительного приказа против неё — модели предписано воздерживаться от совершения в отношении Киннамана определённых действий.

Киннаман на своей странице в инстаграме сообщил, что в 2018 году состоял с Магнуссон в «коротких романтических отношениях». Однако после расставания модель настойчиво пыталась выйти с ним на связь и якобы начала ему угрожать нанесением физического вреда артисту и его близким, а также предпринимала попытки вымогательства. Киннаман сообщил, что модель угрожала обнародовать «сфабрикованные, отвратительные слухи» о нём, если он не выполнит ряд её требований. По его словам, она желала получить от него деньги и помощь со связями в Голливуде.

Магнуссон же утверждает, что актёр её якобы дважды изнасиловал. Она добавила, что у неё «слишком много доказательств».

Сообщается, что 30 августа Магнуссон и Киннаман явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.
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