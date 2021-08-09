«Красавец! Человек! Мужик!»: Алёна Хмельницкая о рэпере Моргенштерне

Актриса Алёна Хмельницкая
восхитилась «мужским поступком»
рэпера Моргенштерна. Об этом артистка написала в своём инстаграме
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Рэпер Моргенштерн перевёл более 10 миллионов рублей на лечение трёхлетнего Ильи. Мальчик страдает спинальной мышечной атрофией второго типа и нуждается в уколе «Золгенсма», стоимость которого составляет порядка 168 миллионов рублей. Его разрешают делать лишь тем, чей вес составляет менее 13,5 килограмма — до этой отметки ребенку остается около 150 граммов. Алёна Хмельницкая прокомментировала поступок Алишера Валеева. По словам Хмельницкой, это именно тот случай, когда ей неважно, что поет исполнитель.
«В моём рейтинге крутых мужских поступков сегодня! Моргенштерн взял и приехал в гости к Илье. Вы скажете, а что в этом такого? Да? Тогда где все остальные наши «звёзды»? Выкроить время и приехать к ребенку, которому нужна помощь — это самый настоящий поступок! Браво, уважение! Хочется, чтобы у Алишера получилось довести этот сбор до конца. Красавец! Человек! Мужик!»
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