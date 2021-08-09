4-летний сын Марии Кожевниковой дважды за неделю попал в больницу

36-летняя Мария Кожевникова
вместе с мужем Евгением Васильевым воспитывает троих сыновей – 7-летнего Ивана, 6-летнего Максима и 4-летнего Василия. Актриса много времени проводит с детьми, в своем микроблоге в Инстаграме
она часто касается темы материнства. На днях Мария поделилась с подписчиками не очень приятной новостью – её младший сын дважды за неделю попадал в больницу.
«Первый раз у Васюши подвернулась ножка, когда хотел взять мяч и ударился об бордюр головой, сильно. А потом пришлось провести 2 ночи в стенах больницы, чтобы понять, что с животиком. Писать о своих эмоциях даже не буду, любая любящая мама меня поймёт»
, — рассказала Кожевникова.
Сейчас Кожевникову с сыном отпустили домой, однако мальчику предстоит ездить в больницу на процедуры. По словам актрисы, она переживает самый страшный период своей жизни, и, возможно, проблемы со здоровьем у маленького Васи начались на этой же почве. Мария считает, что дети до определенного возраста имеют особую ментальную связь с родителями – все переживания мамы или папы могут пагубно повлиять на ребенка.
«На самом деле этот пост в поддержку всех родителей, которые переживают непростые времена. Бывает так, что все и сразу обрушивается на голову и очень сложно сохранить равновесие и кажется сил уже нет... Но за чёрной полосой всегда будет белая, помните об этом»
, — подытожила Кожевникова.
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