Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli

Фотосессии было решено провести в нескольких городах и странах, несмотря на коронавирус: так, локациями стали театр Palace Theatre и отель Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, а также сами его улицы, и отель La Scalinatella на итальянском острове Капри.
Вдохновением для съёмок стала тема путешествий. На 12 страницах будете отражено большое путешествие артистов разных национальностей, музыкальных жанров и возрастов. Календарь Pirelli под ключевым названием «В дороге» общественность увидит в ноябре.
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