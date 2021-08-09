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Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli

9 августа
2021 год

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9 августа 2021
Компания Pirelli готовит к выпуску новый календарь на 2022 год. В этот раз в роли фотографа выступил Брайан Адамс. В сети уже появились закулисные снимки.

Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli
фото: Шер

В объективе Адамса в этом году позируют Шер, Игги Поп, Рита Ора, Граймс, Дженнифер Хадсон и другие звёзды.

Фотосессии было решено провести в нескольких городах и странах, несмотря на коронавирус: так, локациями стали театр Palace Theatre и отель Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, а также сами его улицы, и отель La Scalinatella на итальянском острове Капри.

Вдохновением для съёмок стала тема путешествий. На 12 страницах будете отражено большое путешествие артистов разных национальностей, музыкальных жанров и возрастов. Календарь Pirelli под ключевым названием «В дороге» общественность увидит в ноябре.

Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli
фото: Рита Ора

Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli
фото: Saweetie

Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli
фото: Игги Поп

Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli
фото: Нормани

Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli
фото: Кали Учис
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Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli фотографии
Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli фотографии
Шер, Игги Поп и Рита Ора снялись для календаря Pirelli фотографии
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