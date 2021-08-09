Александр Ширвиндт рассказал, почему больше не снимается в кино

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4-летний сын Марии Кожевниковой дважды за неделю попал в больницу

9 августа

«Мне кажется, что самое страшное уже позади»: Владимир Стеклов о своём состоянии

Актёр впервые рассказал, как себя чувствует после заражения коронавирусом