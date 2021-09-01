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Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол»

1 сентября
2021 год

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1 сентября 2021
31 августа в Москве прошла официальная премьера фильма «Нефутбол» в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском». Фильм зрителям представили продюсер фильма Артём Виткин, режиссер Максим Свешников и актриса Любовь Аксёнова, сыгравшая капитана женской футбольной команды.

По сюжету команду Дани Белых, героини Аксёновой, неожиданно решили закрывать, и спасти их может только победа. Даня собирает подруг детства, с которыми играла в футбол ещё в школе, однако, это оказывается не так просто: тренер – бывшая «звезда» с проблемами, который вообще не считает женский футбол футболом. Но отправив на скамейку запасных неуверенность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, девчонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни.

Актрисы подключили по видеосвязи Александру Кузенкину, сыгравшую одну из футболисток команды в фильме. Девушки не раз рассказывали прессе о том, как они сдружились на съемках, поэтому не смогли провести этот важный вечер без подруги.

Первыми зрителями и гостями премьерного показа стали Любовь Аксёнова, Мария Ивакова, Варвара Шмыкова, Александр Петров и Стася Милославская, Валентина Ляпина, Анжелика Каширина, Егор Корешков и другие.

Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол»
фото: Любовь Аксёнова

Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол»
фото: Мария Ивакова

Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол»
фото: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол»
фото: Александр Петров и Стася Милославская

Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол»
фото: Валентина Ляпина

Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол»
фото: Лика Каширина

Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол»
фото: Егор Корешков
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№ 1
Круэлла1982   1.09.2021 - 19:23
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Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол» фотографии
Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол» фотографии
Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол» фотографии
Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол» фотографии
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