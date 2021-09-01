Любовь Аксёнова, Мария Ивакова и Александр Петров на премьере фильма «Нефутбол»

31 августа в Москве прошла официальная премьера фильма «Нефутбол» в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском». Фильм зрителям представили продюсер фильма Артём Виткин, режиссер Максим Свешников и актриса Любовь Аксёнова, сыгравшая капитана женской футбольной команды.
По сюжету команду Дани Белых, героини Аксёновой, неожиданно решили закрывать, и спасти их может только победа. Даня собирает подруг детства, с которыми играла в футбол ещё в школе, однако, это оказывается не так просто: тренер – бывшая «звезда» с проблемами, который вообще не считает женский футбол футболом. Но отправив на скамейку запасных неуверенность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, девчонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни.
Актрисы подключили по видеосвязи Александру Кузенкину, сыгравшую одну из футболисток команды в фильме. Девушки не раз рассказывали прессе о том, как они сдружились на съемках, поэтому не смогли провести этот важный вечер без подруги.
обсуждение >>