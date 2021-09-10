«Я в глубокой депрессии»: Мария Кожевникова о своём состоянии

Мария Кожевникова
пожаловалась на тяжелый период в жизни. Своими переживаниями актриса поделилась с фанатами в Инстаграме
.
Совсем недавно сын Марии дважды попал в больницу
, а теперь актриса заявила, что и сама плохо себя чувствует. В одной из последних публикаций в соцсети Кожевникова сообщила, что ей впервые в жизни необходима поддержка.
«Я в глубокой депрессии, а для меня это совсем чужеродное состояние, которым считаю неправильным делиться».
Она призналась, что отвлечься от негативных эмоций ей помогают вера в Бога, бытовые задачи и работа со специалистами.
«Надеюсь, справлюсь и найду выход. Если не можешь изменить ситуацию, остается только изменить свое отношение, эмоции, но смирение мне дается крайне сложно».
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