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«Было бы проще, если бы мне было 19 лет»: Марина Федункив о своей свадьбе

10 сентября
2021 год

Лайфстайл >>
10 сентября 2021
Марина Федункив недавно вышла замуж. Актриса разоткровенничалась с журналистами и во время съёмок передачи «Четыре свадьбы» призналась, что изначально не хотела праздновать бракосочетание.

«Было бы проще, если бы мне было 19 лет»: Марина Федункив о своей свадьбе

Артистка рассказала, что планировала выйти замуж так, чтобы не привлекать лишнего внимания к своей личной жизни.

«Если честно, я где-то в глубине души хотела устроить свадебный праздник, но до конца совершенно в это не верила. Было бы проще, если бы мне было 19 лет, когда за спиной нет такого багажа и жизненного опыта. Мы расписались втихушку в МФЦ, в масках, чтобы никто не увидел и не узнал. Думала, если что, мы также легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно сделать. И мы решили объединить два графика».

После обнародования информации о романе артистки с итальянских бизнесменом начали набирать обороты слухи, что Стефано является альфонсом или представителем нетрадиционной сексуальной ориентации и использует артистку в корыстных целях. Однако сам Стефано Маджи заявил, что сильно любит свою звездную жену.

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«Было бы проще, если бы мне было 19 лет»: Марина Федункив о своей свадьбе фотографии
«Было бы проще, если бы мне было 19 лет»: Марина Федункив о своей свадьбе фотографии
«Было бы проще, если бы мне было 19 лет»: Марина Федункив о своей свадьбе фотографии
«Было бы проще, если бы мне было 19 лет»: Марина Федункив о своей свадьбе фотографии
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