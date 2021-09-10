«Было бы проще, если бы мне было 19 лет»: Марина Федункив о своей свадьбе

Артистка рассказала, что планировала выйти замуж так, чтобы не привлекать лишнего внимания к своей личной жизни.
«Если честно, я где-то в глубине души хотела устроить свадебный праздник, но до конца совершенно в это не верила. Было бы проще, если бы мне было 19 лет, когда за спиной нет такого багажа и жизненного опыта. Мы расписались втихушку в МФЦ, в масках, чтобы никто не увидел и не узнал. Думала, если что, мы также легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно сделать. И мы решили объединить два графика».
После обнародования информации о романе артистки с итальянских бизнесменом начали набирать обороты слухи, что Стефано является альфонсом или представителем нетрадиционной сексуальной ориентации и использует артистку в корыстных целях. Однако сам Стефано Маджи заявил, что сильно любит свою звездную жену.
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