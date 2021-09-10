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Меган Фокс рассказала о кармической связи с Колсоном Бейкером

10 сентября
2021 год

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10 сентября 2021
Меган Фокс стала героиней одной из семи обложек нового выпуска CR Fashion Book. Актриса также дала интервью, в котором рассказала о своих отношениях с бойфрендом и ментальном здоровье.

Меган Фокс рассказала о кармической связи с Колсоном Бейкером

Меган верит, что их связь с Колсоном Бейкером можно назвать кармической.

«Я думаю, что частично наша связь возникла естественным образом, потому что наши отношения настолько кармические и наши души настолько переплетены на более высоком уровне, что многое из этого находится не в нашей власти. Этим управляют за нас духи наших предков — энергии, которые присматривают за нами».

Актриса также рассказала о борьбе с маниакальной депрессией и расстройстве пищевого поведения.

«Я пришла в этот мир очень ярким, солнечным и счастливым человеком. Однако в какой-то момент я пережила некоторую травму в детстве, и у меня развилось довольно серьезное расстройство пищевого поведения и маниакальная депрессия, которые характерны для моей семьи, так что определенно это была борьба с некоторым химическим дисбалансом».

Теперь актриса вновь научилась воспринимать жизнь позитивно.

«Я повторяю мантру о том, что жизнь — это всего лишь серия моментов. Я прожила этот момент, который был очень активным и полезным как эмоционально, так и духовно. И я действительно довольна этим моментом».

Фокс также призналась, что ей пришлось столкнуться с ошибочным общественным мнением.

«Я всегда знала, что я умна, поэтому было странно, что именно эту черту у меня отняли, когда я стала знаменитой. Когда я росла, то ум был единственной сильной стороной, которая, как я считала, у меня была. Я никогда не делала ставку на внешность или популярность, я не была такой. И было довольно сложно, когда люди узнают тебя по всем тем вещам, с которыми ты себя не идентифицируешь, а то единственное, во что ты веришь, у тебя забрали. Я не сижу здесь с верой, что сейчас все поднялись на новый уровень сознания или что все мы теперь в обществе, где все более открыты и осведомлены. Такие архаичные вещи, как слатшейминг, осуждение матерей — все это до сих пор довольно распространено, по крайней мере исходя из моего опыта».
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Меган Фокс рассказала о кармической связи с Колсоном Бейкером фотографии
Меган Фокс рассказала о кармической связи с Колсоном Бейкером фотографии
Меган Фокс рассказала о кармической связи с Колсоном Бейкером фотографии
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