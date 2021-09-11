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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет

11 сентября
2021 год

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11 сентября 2021
Девятый день 78-го Венецианского кинофестиваля запомнился не только российской премьерой «Мама, я дома» Владимира Битокова, но и блистательным возвращением в свет воссоединившихся Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Впервые после новости о возобновлении романа Бен и Дженнифер появились вместе на публике. Возлюбленные прибыли в Венецию по случаю премьеры фильма «Последняя дуэль», в котором Аффлек сыграл одну из главных ролей.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет


Бен и Дженнифер расстались 17 лет назад. Слухи об их воссоединении появились ещё в мае, когда Лопес рассталась с Алексом Родригесом после 4-х лет отношений. Тогда Бен и Дженнифер не спешили афишировать отношения, и только недавно, в день своего рождения, Лопес выложила совместную фотографию в Инстаграм. Это стало первым официальным признанием о возобновлении отношений.
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет фотографии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет фотографии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет фотографии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет фотографии
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