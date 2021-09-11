Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе вышли в свет

Девятый день 78-го Венецианского кинофестиваля запомнился не только российской премьерой «Мама, я дома» Владимира Битокова
, но и блистательным возвращением в свет воссоединившихся Дженнифер Лопес
и Бена Аффлека
. Впервые после новости о возобновлении романа
Бен и Дженнифер появились вместе на публике. Возлюбленные прибыли в Венецию по случаю премьеры фильма «Последняя дуэль»
, в котором Аффлек сыграл одну из главных ролей.
Бен и Дженнифер расстались 17 лет назад. Слухи об их воссоединении появились ещё в мае, когда Лопес рассталась с Алексом Родригесом
после 4-х лет отношений. Тогда Бен и Дженнифер не спешили афишировать отношения, и только недавно, в день своего рождения, Лопес выложила совместную фотографию в Инстаграм
. Это стало первым официальным признанием о возобновлении отношений.
обсуждение >>