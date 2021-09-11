«Христа тоже распяли из зависти»: Никита Михалков о своём успехе и недоброжелателях

На днях Никита Михалков
вручил студенческие билеты ученикам Академии кинематографического и театрального искусства, которую он основал в 2015 году. После церемонии он дал большое интервью и рассказал об отношении к собственному успеху на профессиональном поприще.
Говоря о высоких наградах за свои фильмы, Михалков отметил, что никогда не стремился снимать кино только ради похвалы. Несмотря на «Оскар» и «Золотого льва», Никита Сергеевич не считает себя гуру и не претендует на монополию в российском кинематографе.
«Я не считаю себя гуру и не исключаю, что есть люди, которые категорически не согласны с моей точкой зрения. Но ведь и я не всех люблю. Я абсолютно не чувствую груза сделанного мною. Фильмы, премии — приятно, когда в студии у тебя стоят «Оскар» и «Золотой лев». Но я никогда не работал ради этого. Я даже иногда смотрю какую-нибудь свою картину и думаю: ничего себе, как мы придумали! Как же мы это сделали?! Нет у меня ощущения бронзовой тяжести собственного «я»
, – заявил Никита Сергеевич в интервью с изданием «Известия»
.
Михалков жаждет увидеть новые таланты, которые смогли бы делать великое кино. Но часто бывает так, что авторитет предшественников вызывает желание вступить с ними в войну – унизить, назвать ретроградами, вступить в полемику. Никита Сергеевич себя и коллег по цеху в обиду не даёт, и называет зависть – главным грехом человечества.
«Я терпеть не могу, когда меня пытаются унизить. Я отвечаю, если нужно и если я вижу, что унижают моих товарищей. Я вступаюсь за них. Но есть один простой ответ на всё. Ребята, чего ругаться? Сделайте лучше! Я буду рад. Талантливые произведения или человек вызывают у меня офигительно счастливую зависть, потому что мне хочется сделать лучше. Не для того, чтобы унизить их, а потому, что меня это вдохновило сделать лучше. В собственной жизни, насколько я себя помню, каких только грехов у меня нет, но от одного я свободен: я никогда никому не завидовал. Может быть, это высшая степень эгоцентризма — дескать, я всё равно лучше сделаю. Может быть. Но зависти у меня не было. А это очень важно. Потому что всё греховное, что есть в мире, имеет своей основой зависть. Христа тоже распяли из зависти: ты можешь, а мы — нет. Она разъедает, как ржа. А это самое опасное, что только может быть»
, – заключил Михалков.
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