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«Творения на запрос тусовки»: Никита Михалков о российских сериалах и фильмах

12 сентября
2021 год

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12 сентября 2021
В недавнем интервью Никита Сергеевич Михалков высказался о сериалах и фильмах, не отображающих реальную жизнь: в них зрителю показывают шикарные квартиры вместо привычных хрущёвок и «проблемы белых людей» вместо трудностей обычного человека. Ранее режиссёр уже отмечал пагубное влияние сериалов на актёрскую школу.

«Творения на запрос тусовки»: Никита Михалков о российских сериалах и фильмах


По мнению Михалкова, на экране реальная жизнь подменяется представлением о ней: есть определённый круг людей, который делает контент «по запросу тусовки». Однако география этой тусовки ограничена районами Рублёвки, Жуковки и Барвихи, поэтому и картинка получается соответствующая.

«Когда люди экранизируют свои представления — несуществующие интерьеры, квартиры, поступки — это творения на запрос тусовки. И это выдается за разговор с человеком, который реально живет в этой стране. Это конфликт элиты со всем остальным населением страны. Вернее, людей, которые считают себя элитой. Для которых Рублевка, Жуковка и Барвиха — это и есть вся Россия. Москва и Петербург — это и есть вся Россия. И эти люди погружены в тяжелые сомнения о том, что же происходит в остальных часовых поясах. Поэтому мы видим сериалы и фильмы, которые никак не отражают реальную жизнь», – поделился мнением Михалков.
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«Творения на запрос тусовки»: Никита Михалков о российских сериалах и фильмах фотографии
«Творения на запрос тусовки»: Никита Михалков о российских сериалах и фильмах фотографии
«Творения на запрос тусовки»: Никита Михалков о российских сериалах и фильмах фотографии
«Творения на запрос тусовки»: Никита Михалков о российских сериалах и фильмах фотографии
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