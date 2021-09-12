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Сергей Шнуров впервые рассказал о своём сыне от Ольги Абрамовой

12 сентября
2021 год

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12 сентября 2021
48-летний Сергей Шнуров полгода скрывал, что стал отцом в третий раз. Во время встречи с участниками форума «Таврида» артист впервые рассказал о своём ребенке от 30-летней жены Ольги Абрамовой. Шнуров отвечал на вопрос о своих увлечениях и хобби и как бы невзначай упомянул о малыше.

Сергей Шнуров впервые рассказал о своём сыне от Ольги Абрамовой

«Марки я никогда не собирал, потому что растеряшка. Ну вот на айкидо стал ходить, как-то потянуло. Вот щегол у меня живет. У меня три кошки, у меня собака, у меня ребенок. Пришел, одних покормил — уже другие жрать хотят. Та обоссалась, этот обосрался... Какие мне хобби?», — рассказал Шнуров.

Также Сергей Шнуров проговорился и о поле ребенка — у супругов родился сын. Артист рассказал, что в последние годы его жизнь круто изменилась. Он пересмотрел свои приоритеты, и теперь главное в его жизни — это семья.

«У меня кнопочный смартфон. Это очень отрезвляет. Я даже не знаю, что происходит в Инстаграме: я удалился из всех соцсетей. Я первый инстаграмер на пенсии во всей этой когорте. Раньше любая симпатичная девушка в гримерке уже была поводом для счастья. А сейчас для меня важнее семейные ценности. Но это возрастное. Не потому, что я стал мудрее, нет. Это связано исключительно с физиологией. Откровенно говоря, я старею», — признался Сергей.

Сергей Шнуров впервые рассказал о своём сыне от Ольги Абрамовой

Ольга Абрамова стала четвёртой женой для артиста, они вместе уже 3 года. О том, что супруги ждут малыша, стало известно в декабре, когда Шнуров рассказал об этом в своём стихотворении в Инстаграме. Кстати, сын от Ольги стал третьим ребенком для Сергея. У Шнурова также есть двое детей от первого и второго браков — 28-летняя Серафима и 21-летний Аполлон, с которыми он поддерживает дружеские отношения.
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Сергей Шнуров впервые рассказал о своём сыне от Ольги Абрамовой фотографии
Сергей Шнуров впервые рассказал о своём сыне от Ольги Абрамовой фотографии
Сергей Шнуров впервые рассказал о своём сыне от Ольги Абрамовой фотографии
Сергей Шнуров впервые рассказал о своём сыне от Ольги Абрамовой фотографии
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