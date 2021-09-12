Юлия Меньшова рассказала о последнем разговоре с отцом

Для семьи Юлии Меньшовой
это лето выдалось поистине тяжёлым. Пожилых родителей актрисы настиг коронавирус. Сперва в больнице оказалась
мама Вера Алентова
, затем после длительного лечения дома пришлось госпитализировать отца – режиссёра Владимира Меньшова
. 5 июля Владимира Валентиновича не стало
. Последние дни режиссёр провел в реанимационном отделении. На днях Юлия Меньшова стала гостьей YouTube-шоу «А поговорить?»
, где рассказала о последнем разговоре с отцом, который состоялся в больнице.
Актрисе удалось один раз зайти в реанимационное отделение. По словам Юлии, она понимала, что динамика ухудшается, и может случиться всё что угодно.
«Я привезла папе еду. Он был в сознании, но толком поговорить не смогли — был под маской. Папа сразу меня узнал, хотя я была в костюме. Взял меня за руку и спросил, что я привезла. Очень этому обрадовалась, потому что это был такой живой вопрос. Привезла я ему уху из ресторана»
, — поделилась воспоминаниями актриса.
Уже через несколько дней после этого разговора Владимир Валентинович умер. Первой эту новость сообщили именно Юлии. По словам актрисы, это всегда сложно понять и принять.
«Первая мысль — как сказать маме? Она лежала в больнице, но я хотела, чтобы она от меня узнала. Сейчас мама чувствует себя хорошо, она — молодец. Поразительным образом держится, хотя это стоит немалых сил. Мы не очень погружаемся в эту тему, потому что будем плакать. А ведь родители обсуждали тему смерти, рассуждали, что будет, когда кто-то из них умрет. У нас не принято бояться. Папа даже давал распоряжения на то время, когда его не будет»
, — рассказала Меньшова.
После похорон Юлия Меньшова опубликовала интервью с отцом
на своём канале, где они обсуждали в том числе и тему смерти.
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