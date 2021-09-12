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Мария Луговая рассказала о медовом месяце с Сергеем Лавыгиным

12 сентября
2021 год

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12 сентября 2021
В конце января 2020 года актриса Мария Луговая вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Сергея Лавыгина. Их роман начался в 2018 году. Тогда Мария и Сергей встретились на презентации фильма, а затем он написал ей в социальных сетях и назначил свидание. Медовый месяц Луговой и Лавыгина пришёлся на начало пандемии. В недавнем интервью актриса рассказала, как они с супругом провели самоизоляцию и как изменилась её жизнь после замужества.

Мария Луговая рассказала о медовом месяце с Сергеем Лавыгиным

Мария, кстати, после свадьбы взяла фамилию мужа — Лавыгина, а для зрителя осталась Луговой. Решила оставить девичью фамилию как псевдоним, чтобы никого не путать. Медовый месяц молодожёны провели в Москве, но ни о чём не жалеют.

«Наоборот! Нам до самоизоляции не хватало времени, чтобы побыть вместе. И тот «домашний» период мы с Сережей вспоминаем с наслаждением. Такой очень долгий медовый месяц, растянувшийся на три! Хотя, конечно, поначалу, когда остановилось все кинопроизводство, это сильно меня напугало. А потом из-за страха остаться без работы я набрала столько проектов, что девятый месяц подряд снимаюсь даже без маленького отпуска. Например, в июле у меня было 26 смен. А это 12-часовой съемочный день плюс дорога. В общем, и весна, и лето прошли в сплошной работе. И я понимаю, что семье меня опять сильно не хватает. Из-за этого я даже впервые за много лет отметила день рождения дома», — рассказала Мария.

Мария Луговая рассказала о медовом месяце с Сергеем Лавыгиным

Оказывается, у актрисы есть своя традиция – отправляться в путешествие на свой день рождения. Однако в этот раз ей захотелось побыть с семьёй.

«Я немного интроверт и не люблю собирать большие, шумные компании. Предпочитаю увидеть новое место, побродить по красивым улочкам старинных городов или устроить праздничный ужин на берегу моря. Для меня такие новые впечатления — самый лучший подарок себе самой! За предыдущие годы я побывала в Турции, в Италии — в Милане, на озере Комо. В 2020 году мы с Сережей съездили в Ясную Поляну. И в этом году хотели куда-то вырваться из Москвы. Но пары совместных выходных дней у нас с мужем не нашлось. А главное, в какой-то момент я поняла, что больше всего соскучилась по своим близким, по подругам. И мы очень душевно отпраздновали у нас на даче. Моя мама из Питера приехала. Сережа купил шикарный торт и украсил его семью свечами», — поделилась воспоминаниями Луговая.

Актрисе исполнилось 34 года, однако, чтобы не смущать супругу количеством свечей, Сергей сложил 3 и 4 и украсил торт семью свечами. К слову, торт Лавыгин не рискнул печь сам, несмотря на звание повара-универсала в сериале «Кухня».

«Открою секрет: Сережка мой не умеет готовить — от слова совсем. Так что мы что-то купили в магазине, что-то заказали в ресторане. И только салаты сами порезали. Сложных разносолов у нас не было, потому что цель ставилась другая — встретиться и пообщаться, подышать свежим воздухом…», — рассказала Мария.

Мария Луговая рассказала о медовом месяце с Сергеем Лавыгиным

День рождения актриса решила отметить на даче. На садоводство у творческой семьи, конечно, времени нет. Но это место стало для Сергея и Марии некой отдушиной и местом силы.

«Мы купили дом с готовым садом, точнее — лесом: там нет яблонь или вишен, только сосны, ели, дубы и клены. И мы ничего не меняли, никаких грядок не разбивали, просто поддерживаем существующий порядок, и еще Сережа косит газон. А те немногие цветы, что есть на участке, посажены нашими родителями, которые все лето попеременно живут у нас. На садоводство и огородничество у нас с Сережей нет времени. У него много работы, я тоже постоянно на съемках».
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Мария Луговая рассказала о медовом месяце с Сергеем Лавыгиным фотографии
Мария Луговая рассказала о медовом месяце с Сергеем Лавыгиным фотографии
Мария Луговая рассказала о медовом месяце с Сергеем Лавыгиным фотографии
Мария Луговая рассказала о медовом месяце с Сергеем Лавыгиным фотографии
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