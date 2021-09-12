«Болты и пластины останутся со мной навечно»: Михаил Казаков о восстановлении после операции

Михаил Казаков
рассказал изданию «Starhit
», как переживает восстановление после серьёзной травмы
. По его словам, этот инцидент поделил его жизнь на «до» и «после».
После падения с крыши
Михаил Казаков несколько месяцев провел в больнице. Когда актёра выписали из медицинского учреждения, он передвигался на инвалидном кресле. На ноги артист встал совсем недавно.
«Я провел в коляске пять месяцев, а должен был ещё два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога. Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма — и вот они собраны. Медикам это далось путем колоссальных усилий, сложность операции была запредельная. Тяжело подобрать слова, чтобы описать боль, которую я испытал, очнувшись от наркоза, когда организм стал отторгать инородные предметы».
Впереди Михаила ждёт долгое и непростое восстановление, однако он настроен довольно оптимистично и не собирается отчаиваться и опускать руки.
«16 суток подряд я провел с ощущением адских мук. Болты и пластины останутся со мной навечно: вынуть их после срастания костей невозможно. Я каждый из них могу найти пальцами. Боли до сих пор жутчайшие. Мне сказали, к ним можно привыкнуть лишь лет через 15. Но это все меркнет перед осознанием, что я вновь хожу на своих двоих».
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