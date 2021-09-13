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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн

13 сентября
2021 год

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13 сентября 2021
78-Венецианский фестиваль подошёл к концу, остров Лидо опустел до следующего года. Одиннадцать дней светская хроника глянца пестрела репортажами с красной дорожки, передавая настроение фестивальной недели. Совершенно другую сторону Венеции-2021 можно увидеть в объективе фотографа Грэга Уильямса: в его кадрах блеск софитов приглушен мрачным нуаром, подчеркивая то ли цинизм, то ли пессимизм звёздных гостей фестиваля. Грэг начинал как военный фотокорреспондент, а теперь является завсегдатаем больших кинособытий – Канны, Венеция, «Оскар» и BAFTA, где подсматривает за бомондом в кулуарах и номерах отеля, фиксируя ускользающую повседневность. В этом году на Венецианском кинофестивале Грэг успел запечатлеть Аню Тейлор-Джой и Мэтта Смита, Кристен Стюарт, Дакоту Джонсон, Джессику Честейн, Пенелопу Крус, Бенедикта Кмбербэтча, Рами Малека, Шарлотту Генсбур и других звёзд мирового кинематографа, собравшихся на острове Лидо во имя высокого.

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Аня Тейлор-Джой и Мэтт Смит

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Кристен Стюарт

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Дакота Джонсон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Джессика Честейн

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Пенелопа Крус

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Бенедикт Камбербэтч

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Шарлотта Генсбур

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Джош Бролин и Оскар Айзек (фото Кэтрин Бролин)

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Рами Малек

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Эйса Гонсалес

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Зендая, Оскар Айзек с женой Эльвирой Линд, Джош Бролин с женой Кетрин Бролин

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Дакота Джонсон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Бенедикт Камбербэтч с женой

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Бен Аффлек, Джоди Комер и Мэтт Дэймон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Дженнифер Лопес, Джоди Комер, Ридли Скотт, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Сара Гадон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Рут Уилсон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Ребекка Фергюсон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн
фото: Ридли Скотт
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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн фотографии
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