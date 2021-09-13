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Лариса Гузеева вернулась в кино

13 сентября
2021 год

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13 сентября 2021
62-летняя Лариса Гузеева призналась, что вернулась в кинематограф. Актриса рассказала о закулисье своего нового проекта в инстаграме.

Лариса Гузеева вернулась в кино

Из-за повышенной занятости на телевидении у Ларисы Гузеевой просто не было времени на другие проекты. Однако она всё же решилась на перемены и вернулась в кино. Артистка прилетела в Крым на съёмки. Гузеева показала, что происходит за кулисами проекта. Звезда призналась, что атмосфера на съёмочной площадке её нервирует.

Телеведущая записала видео из гримёрки, где проходила последняя подготовка к началу съемок. Лариса показала свою кинодочь и пошутила, что она больше похожа на отца, а не на неё. Потом артистка вышла на саму съемочную площадку, с захватывающим видом на черноморское побережье.



«Кино снимаем, наконец-то. Конечно, актёрскую мышцу нужно тренировать, как и любую другую. Очень тяжело столько лет не сниматься и пойти сразу в команду, где все с таким опытом, в месяц по 10 картин. В общем, я, конечно, чувствую себя не очень комфортно. Несмотря на такую вот красоту, прекрасный Крым. Но я в какой-то прямо панике пока».
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Лариса Гузеева вернулась в кино фотографии
Лариса Гузеева вернулась в кино фотографии
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