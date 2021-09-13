Кристен Стюарт почувствовала присутствие принцессы Дианы во время спиритического сеанса

Кристен Стюарт
рассказала о своём отношении к роли принцессы Дианы в интервью изданию The Times
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Голливудская актриса уверяет, что ощущала присутствие покойной матери Уильяма и Гарри на съемках. По сюжету фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы
» главная героиня в отчаянии становится участницей спиритического сеанса и обращается к призраку Анны Болейн. Кристен заверила, что и сама испытала схожие чувства во время работы над лентой.
«У меня были какие-то странные и жуткие чувства. Возможно, я просто фантазировала. Но я чувствовала, что в некоторых моментах я словно получаю её одобрение».
Кристен ощущала незримое присутствие леди Ди, хотя не отрицает, что всё это могло быть просто её фантазиями.
«Были такие моменты, когда мое тело и разум совершенно забывали, что она умерла».
Актриса подчеркнула, что старалась как можно реалистичнее воплотить образ принцессы и мечтала передать ее борьбу с обстоятельствами и самой собой, как это и было в реальности.
«Я словно боролась за её жизнь каждый день, поэтому даже воспоминание о том, что ее уже нет, было для меня абсолютно невыносимым».
Она заметила, что настолько вливалась в роль принцессы Дианы, что буквально приходила в отчаяние от самой мысли о том, что она погибла в страшной автокатастрофе.
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