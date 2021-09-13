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Кристен Стюарт почувствовала присутствие принцессы Дианы во время спиритического сеанса

13 сентября
2021 год

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13 сентября 2021
Кристен Стюарт рассказала о своём отношении к роли принцессы Дианы в интервью изданию The Times.

Кристен Стюарт почувствовала присутствие принцессы Дианы во время спиритического сеанса

Голливудская актриса уверяет, что ощущала присутствие покойной матери Уильяма и Гарри на съемках. По сюжету фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» главная героиня в отчаянии становится участницей спиритического сеанса и обращается к призраку Анны Болейн. Кристен заверила, что и сама испытала схожие чувства во время работы над лентой.

«У меня были какие-то странные и жуткие чувства. Возможно, я просто фантазировала. Но я чувствовала, что в некоторых моментах я словно получаю её одобрение».

Кристен ощущала незримое присутствие леди Ди, хотя не отрицает, что всё это могло быть просто её фантазиями.

«Были такие моменты, когда мое тело и разум совершенно забывали, что она умерла».

Актриса подчеркнула, что старалась как можно реалистичнее воплотить образ принцессы и мечтала передать ее борьбу с обстоятельствами и самой собой, как это и было в реальности.

«Я словно боролась за её жизнь каждый день, поэтому даже воспоминание о том, что ее уже нет, было для меня абсолютно невыносимым».

Она заметила, что настолько вливалась в роль принцессы Дианы, что буквально приходила в отчаяние от самой мысли о том, что она погибла в страшной автокатастрофе.
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Кристен Стюарт почувствовала присутствие принцессы Дианы во время спиритического сеанса фотографии
Кристен Стюарт почувствовала присутствие принцессы Дианы во время спиритического сеанса фотографии
Кристен Стюарт почувствовала присутствие принцессы Дианы во время спиритического сеанса фотографии
Кристен Стюарт почувствовала присутствие принцессы Дианы во время спиритического сеанса фотографии
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