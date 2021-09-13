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Александр Гудков рассказал, когда планирует завести детей

13 сентября
2021 год

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13 сентября 2021
Александр Гудков стал гостем подкаста Михаила Шаца «Папа, закрой дверь». В нём он поделился мыслями о становлении отцом, а также отношении его матери к этом вопросу.

Александр Гудков рассказал, когда планирует завести детей

Телеведущий признался, что у него очень своенравная мама. Она с холодом и иронией относится к творчеству сына, а больше всего её волнует его семья и будущие дети. Раиса Александровна так часто интересуется, когда же Саша наконец станет отцом, что тот уже устал от этих расспросов.

«Мне кажется, это проблема, когда старшие каждый раз и меня, и мою сестру спрашивают про детей. Мама часто говорит: «С сестрой я уже смирилась, но ты-то что? Я уже вижу, как через два года мы будем ходить вместе по парку. Есть такая семейка полоумных у нас, она по городу ходит, вот мы такие же будем с котами. Я смирилась, вы не вытянете. У вас уже и сил нет, вы еле дышите».

Гудков думал о появления наследников где-то через пару лет. Однако о возлюбленной и семейной жизни Александр всё же говорить не спешит. Он держит подробности личной жизни в строжайшем секрете. Есть предположение, что летом 2019 года Гудков сыграл свадьбу в Латвии со своей давней возлюбленной, но это информация так и не получила своего подтверждения.

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