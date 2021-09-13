«Это был экспромт»: Марго Робби рассказала, как получила роли у Скорсезе и Тарантино

Не так давно 31-летняя Марго Робби
сказала, что достигла «пика в голливудской карьере». Действительно, австралийской актрисе довольно быстро удалось завоевать любовь зрителей со всего мира. В недавнем интервью Марго объяснила свои слова, а также рассказала несколько интересных историй о том, что помогло ей получить роли в судьбоносных картинах.
8 лет назад мало кому известная 23-летняя Робби приехала покорять Голливуд. Тогда ей удалось не только поработать с Леонардо ДиКаприо
, но и сразу заполучить главную роль в фильме «Волк с Уолл-стрит»
. В этом Марго помогли её решительность и упорство, а также непредсказуемость.
«Мне пришлось принимать решение буквально за какую-то долю секунды. Во время пробы с ДиКаприо в голове все время словно счетчик работал — еще минута, еще полминуты, и я уйду отсюда, скорее всего, насовсем. Если не сделаю что-то по-настоящему впечатляющее. «А ведь такие шансы выпадают раз в жизни, так сделай это!» — сказала себе я. И как заору на ДиКаприо! А он в ответ не растерялся и тоже стал орать. Это было жутко страшно, между прочим! Он может напугать кого угодно — это же Лео! Я едва справилась с собой, и тут он говорит: «Ты должна быть счастлива иметь такого мужа, как я. А теперь иди сюда и поцелуй меня!» Что-то типа этого было в сценарии. И я подошла к нему близко-близко, а в голове паника: «Может, поцеловать? Когда еще выпадет такой шанс — поцеловаться с самим Леонардо ДиКаприо?» Ну а в другой части моего мозга что-то щелкнуло, и я раз — и ударила со всей дури его по лицу! И еще послала оглушительно громко кое-куда. Воцарилась мертвая тишина. Я тоже застыла. Ничего подобного в сценарии, разумеется, не было… Зато экспромт позволил мне «захватить» эту роль, по выражению Мартина Скорсезе. Как берут в захват боксеры противника на ринге. Это он мне потом объяснил. А вначале говорил во всех интервью, что я его потрясла пощечиной, которую отвесила Лео, прозвучавшей «как удар грома!»
, — рассказала актриса.
В случае с Квентином Тарантино
Марго тоже решила использовать непредсказуемый метод. Актриса призналась режиссёру, что всегда хотела поработать с ним, в письме, написанном от руки. Как результат — роль в последнем фильме Тарантино «Однажды в… Голливуде»
.
«Написала ему письмо, и его доставили по адресу. Письмо настоящее, писала шариковой ручкой, не на компьютере. Ничего особенно остроумного в нем, кроме этого, собственно говоря, и не было. «Я обожаю Ваши фильмы, была бы счастлива поработать с Вами в любой, хоть в какой-то, ипостаси…». Тарантино к этому моменту как раз закончил сценарий фильма «Однажды в… Голливуде». А друзья, которым Квентин дал его почитать, оказывается, интересовались, не планирует ли он пригласить Марго Робби на роль актрисы Шарон Тэйт, жены Романа Полански, одной из самых известных жертв Мэнсона с его шайкой. Тут как раз и письмо моё подоспело. Такое чудное совпадение и вызвало его интерес ко мне. Тарантино посмотрел мой фильм «Тоня против всех» и пригласил к себе в гости. Четыре часа я читала сценарий за его кухонным столом. Квентин периодически заглядывал — то еду предлагал, то австралийское пиво. Он очень любезный хозяин. Вот так я и попала в этот фильм…»
, — поделилась воспоминаниями актриса.
По словам Марго, она жутко нетерпеливая. Поэтому мыслит так: «хочешь чего-то добиться, нужно непременно действовать».
«Если очень сильно чего-то хочу, не могу просто сидеть и ждать. Я должна сделать так, чтобы это произошло. Кстати, я и сейчас пишу письма - актерам, режиссерам. Всем, кого хочу видеть в своих фильмах. Мне это совсем не трудно, и часто мой метод срабатывает»
, — отметила Робби.
На счету актрисы уже более 20 крупных киноработ, и несмотря на слова о «пике карьеры», останавливаться неугомонная Марго не собирается.
«Я ужасно боюсь, что достигла самой вершины и начну теперь постепенно с нее скатываться… Может, я действительно уже ничего круче не смогу сделать? И меня это волнует, как раз потому, что я по-прежнему чувствую в себе чертовски большой потенциал. Еще есть много режиссеров, с кем бы я хотела поработать и как актриса, и как продюсер. И знаете что? Подумав, заявляю: я намерена ползти и карабкаться выше и выше так долго, как только сумею».
обсуждение >>